Россия как иллюзион Дэвида Копперфильда 1 Лев Владимиров

30.07.2026, 17:36

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Под яркими обертками скрывается ядовитая ложь.

Страной отбросов Россию делает не власть, а народ. В этом неоднократно убеждался в РФ. Не знаю, может, в Самаре народ особенно паскудный? Харкает на тротуар, в транспорте наступает другим на обувь (такого не помню даже в совке), заводится с полоборота на невинные замечания.

При этом у россиян последние лет пятнадцать отсутствует гражданская ответственность. Это, как минимум, когда не харкаешь на асфальт, стоя на остановке. Когда не расталкиваешь локтями других покупателей в магазине, когда не плюешь из окна бюджетной иномарки в авто, которое обогнало тебя на светофоре.

Родители многих школьников предпочитают выяснять отношения с учителями, угрожая им за плохие оценки детей телесными повреждениями. Коллеги из школ в рабочих районах рассказывали, что после родительских собраний боятся идти домой. Родители учеников угрожают «от....дить по башке, если ребенка учить не умеют и публично критикуют». У воспитанной по тюремным законам подворотни путинской ваты очень ранимая психика. Это быдло не воспринимает критику вообще.

Даже в девяностые педагоги не слышали угроз от родителей учеников. Но эпоха «специальной военной операции» сняла ограничения: ватники, освобождающие Украину от фашизма западного, строят в России собственный русский фашизм. Плоды которого будут ядренее фашизма немецкого. Ведь в России все исключительных размеров – и глупость кремлевских старцев, и кретинизм народа, и уверенность в непогрешимости «избранной» нации.

Избранность россиян, как я учил школьников на семинаре по новейшей истории, в том, чтобы на собственном примере показать цивилизации, как профукать свои возможности. Не случайно национальный герой РФ: Емеля, которому плевать с печки на все. Также Кремль сейчас плюет на собственный народ.

В фильме «Большая перемена» двоечник Ганжа провожал вечером после занятий историка Нестора Петровича домой по люмпенскому району. В наше время вернувшийся с «СВО» Ганжа отпинал бы педагога, научив ватным ценностям. Посмотрите на Youtube интервью издания The Insider со срочником армии РФ, как тот рассказывает про избиения солдатами офицеров. И в этой армии таки не бардак? А началось все в шестидесятые, когда Хрущев разрешил призывать в вооруженные силы СССР бывших зэков. Законы тюряги всегда были основой национального самосознания. Но знавший условия Туруханской ссылки Сталин умел управлять населением: из магаданских лагерей были видны звезды сталинских высоток. Путин оказался теоретиком, которому диванные маршалы из Генштаба навешали на уши «Доширак» про украинский блицкриг. Который длится пять лет. А народ, как Коняга в сказке Салтыкова-Щедрина, терпит.

В Израиле поняли: россияне удивительно инертны. Им неинтересно, даже при наличии денег, поехать за границу посмотреть картины в Дрезденской галерее. Ватники в России, во всяком случае, в прошлом году, придерживались мнения, что западное чуждо России. Для россиян слетать в Турцию пропить в кабаках вместе с эскортницами полученные на «СВО» деньги – святое дело. Правда, благодаря украинским дронам, отдыхать летят родственники погибших на «СВО». Особенности национального туризма.

Возрождение совка, рашизма, наглость и вседозволенность ватников заставляет учителей увольняться из школ. В других профессиях не лучше. Чиновники – вообще отдельная песня. Губернатор Азаров довел Самару до развала, понасажав на чиновные должности мудаков, которые лизали ему до гланд. Теперь против многих из них возбуждены уголовные дела о коррупции. Федорищев, при всей его милитаризованности молодец, нашел силы снять с мэров однокурсницу Азарова Лапушкину, превратившую Самару в руины. Возможно, Кремль намекнул на необходимость жесткого мэра, ведь в городе крупнейшие «оборонные» предприятия РФ. Смотрю в интернете о Самаре: Иван Носков разгребает лапушкинские Авгиевы конюшни. А экс-мэр назначена омбудсменом, хотя должна сидеть на нарах вместо Скрипаля. Паноптикум!

Комментируя успехи армии РФ, занявшей село (!) Малую Токмачку, гражданка Украины высказалась об авиаударах России по Киеву: «Киев крестил Русь, Киев Русь и отпоет».

Россия, как иллюзион Дэвида Копперфильда – под яркими обертками скрывается ядовитая ложь. Соловьиный помет стал смыслом жизни россиян, даже школьников не переубедить, что Симоньян просто сумасшедшая ватница. Народ, как бывает в фашистских государствах, зомбирован с пеленок. Впереди у России путинюгенд, когда против украинских дронов (уже сейчас на солдата армии орков приходится три дрона ВСУ) бросят 12-14-летних школьников. В прошлом году чаты девятых классов военные спамили рекламой военной службы для 17-18-летних. Если в РФ введут военное положение, возраст призыва в армию могут снизить. Но мне в Израиле это интересно исключительно как наблюдателю распада рашистской империи.

Лев Владимиров kasparovru.com

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