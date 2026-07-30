В Москве задержали топ-менеджера «Газпрома» 30.07.2026, 17:25

Якобы за взятку в 50 млн рублей.

Сотрудники ФСБ России утром 30 июля задержали замгендиректора «Газпром энергохолдинга» по корпоративной защите Игоря Моисеенко. Как сообщил «Коммерсант», задержание прошло в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в 50 млн рублей. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Обвинение квалифицируется по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

ООО «Газпром энергохолдинг» является дочерней структурой ПАО «Газпром» и крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов. В состав группы входят 77 электростанций общей установленной мощностью около 36 ГВт.

Это не первое уголовное дело в отношении руководителей структур «Газпрома» за последние годы. Весной 2026 года МВД сообщило о расследовании уголовного дела о хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики Алины Кабаевой, который финансировали через компанию «Газпром инвестгазификация». По версии следствия, в период с 2016 по май 2019 года участники схемы создавали видимость выполнения работ и похищали выделенные средства. По делу проходят 13 обвиняемых. Среди них — бывший член правления ПАО «Газпром» Елена Михайлова и бывший замгендиректора «Газпром межрегионгаз» Анатолий Еркулов. Предполагаемый организатор схемы арестован, несколько фигурантов объявлены в международный розыск.

Продолжается расследование в отношении зампреда компании «Газпромнефть» Антона Джалябова. 27 февраля 2026 года МВД сообщило о его задержании по подозрению в получении взяток на 30 млн рублей. По версии следствия, в 2021–2022 годах Джалябов был директором филиала «Газпром инвест» и получал взятки от подрядных организаций за заключение контрактов и общее покровительство. Ему передали квартиру в Сочи, моторную лодку и другое имущество.

В 2025 году Генпрокуратура подала иск к бывшему члену правления «Газпрома» Кириллу Селезневу и бывшему гендиректору ООО «Газпром энерго» Алексею Митюшову. По версии ведомства, они организовали вывод из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд рублей. Митюшов скрылся за границей, а с Селезневым заключили соглашения об урегулировании. Генпрокуратура обратила в доход государства семь подконтрольных им предприятий химического комплекса стоимостью 31,5 млрд рублей.

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