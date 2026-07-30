«Поддержка МТС превратилась в квест «укроти робота»
- 30.07.2026, 17:14
Отличная «оптимизация».
Белорусы жалуются на работу службы поддержки мобильного оператора МТС. В частности, о своих претензиях к ней пишет пользователь Threads под ником kirilisk.
«Все уже успели заметить, как поддержка МТС превратилась в квест «укроти робота»? – спрашивает он. - Это полный треш, когда ты звонишь в контакт-центр, чтобы поговорить с человеком, а в итоге не можешь отвязаться от топорного ии, который не хочет соединять тебя с ним.
Отличная оптимизация, МТС, сервис теперь уж точно «на высоте».
Многие пользователи также написали, что они недовольны новой системой работы службы поддержки МТС. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Возможно, проблема не в ИИ как таковом, а в том, что его внедрили без четкого описания процессов, которые он должен обслуживать. Если роботу не дали критериев, когда он обязан уступить человеку, он будет держаться за скрипт до конца - это не тупость, а пробел в проектировании.
— Ноль вовлечение в создании и поддержки своего продукта, типичный пример, почему конкуренция должна быть и должна быть честной
— В А1 такая же история: робот задавал 100 дурацких вопросов, пока я на него не наорал матерно.
— Зачем вы убрали прошлую систему обработки? Где по цифрам можно было выбрать нужный вариант и не изнемогать перед роботом и затем ожидать ответа, понимая, какой ты в очереди и примерное время ожидания?