Мерц готовит секретный план против союзников Кремля в Германии 30.07.2026, 17:28

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер опасается успеха АдГ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит закрытый пакет мер, который должен не позволить пророссийским региональным правительствам блокировать переброску войск НАТО в случае кризиса. Как сообщает The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org), в Берлине опасаются, что после сентябрьских выборов партия «Альтернатива для Германии» может получить абсолютное большинство в ряде восточных земель и использовать административные полномочия для создания препятствий союзникам.

Особые опасения вызывают Саксония-Анхальт и Мекленбург — Передняя Померания. Власти считают, что подконтрольные AдГ кабинеты смогут затягивать передвижение войск через бюрократические процедуры, работу полиции и управление дорожной инфраструктурой.

В НАТО полагают, что подобный сценарий соответствует стратегии Москвы. «Путин рассчитывает с помощью политических союзников расшатать ответ альянса», — пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Германия играет ключевую роль в военной логистике НАТО. Практически все маршруты переброски сил на восточный фланг проходят через территорию ФРГ, поэтому ее называют «круговым движением НАТО». Однако в мирное время перемещение войск требует многочисленных дипломатических и таможенных согласований, а полное развертывание сил может занять до шести недель, что создает уязвимость перед кибератаками и другими гибридными угрозами.

МВД Германии уже разрабатывает механизмы, которые позволят обходить решения региональных властей, а также усилить защиту критической инфраструктуры и ключевых специалистов. Одновременно рассматривается возможность частично ограничить доступ руководства земель, контролируемых АдГ, к разведывательным брифингам.

При этом власти сталкиваются с серьезными конституционными препятствиями. Для кардинального упрощения военной логистики необходимо ввести особый «режим напряженности», однако для этого требуется поддержка двух третей депутатов Бундестага, собрать которую при нынешнем политическом раскладе крайне сложно.

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