В Беларуси вводят новшество по алкогольному рынку 1 31.07.2026, 22:24

1,684

Когда и что изменится.

В Беларуси со 2 августа ужесточат технические требования к алкогольной продукции, которая подпадает под обязательную сертификацию. Изменения (предусмотрены https://news.zerkalo.io/economics/133240.html) постановлением «правительства».

Постановлением совмина установили предельные нормы хинина, синильной кислоты, метанола. Документом запрещаются синтетические красители, добавление этилового спирта из непищевого сырья и применение ингредиентов или сортов винограда, которые не предусмотрены документами на продукцию.

Также «правительство» установило дополнительные технические требования к виски и винам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com