В Беларуси вводят новшество по алкогольному рынку

В Беларуси вводят новшество по алкогольному рынку1
- 31.07.2026, 22:24
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Когда и что изменится.
В Беларуси со 2 августа ужесточат технические требования к алкогольной продукции, которая подпадает под обязательную сертификацию. Изменения (предусмотрены https://news.zerkalo.io/economics/133240.html) постановлением «правительства».
Постановлением совмина установили предельные нормы хинина, синильной кислоты, метанола. Документом запрещаются синтетические красители, добавление этилового спирта из непищевого сырья и применение ингредиентов или сортов винограда, которые не предусмотрены документами на продукцию.
Также «правительство» установило дополнительные технические требования к виски и винам.