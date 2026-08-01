Россию сковал страх 3 1.08.2026, 14:17

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Иллюстративное фото: kafanews.com

Уровень тревожности россиян достиг максимума.

Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за четыре года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53% до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% неделей ранее. Более высокий уровень тревожности (70%) фиксировался только осенью 2022 года — после объявления мобилизации, пишет The Moscow Times.

Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным (51% против 40%). В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули войну против Украины. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, преимущественно о «беспилотниках в Подольске, Домодедове, Чехове» и «взрыве Тюменского НПЗ». 10% выделили удары ВСУ по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива. При этом напрямую ФОМ эти ответы с ростом тревожности не связывает.

Политолог Екатерина Шульман отметила, что показатели приблизились к значениям осени 2022 года, несмотря на традиционно спокойный летний сезон отпусков. «На рекорд идем», — написала она. Политолог Илья Гращенков объяснил рост тревожности тем, что «информационная повестка практически целиком состоит из негативных событий».

За прошедшую неделю власти как минимум четыре раза высказывались по поводу слухов о готовящейся новой мобилизации. 24 июля член комитета по обороне Андрей Колесник сказал, что речи о новом массовом принудительном призыве «не идет», поскольку ряды контрактников и так пополняются. 27 июля похожее заявление сделал глава того же комитета Андрей Картаполов, а через день — его коллега генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев.

Также тему мобилизации поднял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал подобные сообщения «пургой», отметив, что таким образом «враги» России пытаются дестабилизировать обстановку и спровоцировать рост негативных настроений в стране. При этом Медведев признал падение темпов набора контрактников на войну.

По данным источников «Верстки», российские власти могут ввести военное положение и объявить мобилизацию после сентябрьских выборов в Госдуму. Мобилизацию в России также не исключали европейские чиновники, аргументируя это высокими потерями армии Путина на фронте, которые к июлю достигли 1,4 млн человек.

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