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Лора Лумер намекнула Трампу, как можно устранить Путина

  • 1.08.2026, 12:46
  • 2,482
Лора Лумер намекнула Трампу, как можно устранить Путина
Лора Лумер
Фото: novyny.live

Российский диктатор боится мощи Вашингтона.

Американская журналистка, блогер и сторонница Дональда Трампа Лора Лумер изменила свое мнение о российско-украинской войне, начав поддерживать Киев.

Недавно она побывала в Украине, встретилась с местными политиками, офицерами и менеджерами оборонных компаний. На этом фоне Лумер дала интервью изданию The Kyiv Independent.

Она в частности заявила, что на месте президента США действовала бы против Путина гораздо жестче.

Лумер считает, что российский диктатор боится Дональда Трампа, однако американский президент, по ее мнению, слишком осторожничает с главой Кремля.

Она также заявила, что, будь на его месте, «нашла бы способ», чтобы Путин внезапно умер от сердечного приступа. При этом Лумер подчеркнула, что высказывает исключительно свое личное мнение и не призывает Трампа поступать подобным образом.

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