Перебор Александр Невзоров

2.08.2026, 12:44

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Александр Невзоров

Кремлю надо учесть, что людям показывать патриарха Кирилла нельзя ни в коем случае.

А вот это уже даже и не смешно.

Гундяев, конечно, как патриарх РПЦ обязан быть немного клоуном.

Но - немного. Не до такой же степени.

Сегодня - перебор.

Кремлю надо учесть, что людям показывать патриарха Кирилла нельзя ни в коем случае.

Он может заговорить.

Единственный вариант - демонстрировать гендиректора РПЦ с кляпом типа «шар», чтобы он что-нибудь не ляпнул.

Сегодня ему удалось сморозить очередную неистовую глупость.

Гуня сообщил, что атомную бомбу придумали русские рабочие и инженеры.

И что это «божественный замысел, который технологически вознес Россию над всем миром».

Но!

Есть общеизвестный факт:

Абсолютно все секреты и технологии ядерного оружия украли и передали СССР супруги Розенберг, (американцы) и как-то втершийся в «Манхеттенский Проект» коммунист Клаус Фукс.

Если бы не три этих жулика, то никакого ядерного оружия у «совка» бы не было. Собственные «разработки» советских физиков находились на «допримитивном» уровне.

Розенберги за этот дикий поступок в США получили свои электрические стулья, а Клаус - срок.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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