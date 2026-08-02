Перебор
- Александр Невзоров
- 2.08.2026, 12:44
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Кремлю надо учесть, что людям показывать патриарха Кирилла нельзя ни в коем случае.
А вот это уже даже и не смешно.
Гундяев, конечно, как патриарх РПЦ обязан быть немного клоуном.
Но - немного. Не до такой же степени.
Сегодня - перебор.
Кремлю надо учесть, что людям показывать патриарха Кирилла нельзя ни в коем случае.
Он может заговорить.
Единственный вариант - демонстрировать гендиректора РПЦ с кляпом типа «шар», чтобы он что-нибудь не ляпнул.
Сегодня ему удалось сморозить очередную неистовую глупость.
Гуня сообщил, что атомную бомбу придумали русские рабочие и инженеры.
И что это «божественный замысел, который технологически вознес Россию над всем миром».
Но!
Есть общеизвестный факт:
Абсолютно все секреты и технологии ядерного оружия украли и передали СССР супруги Розенберг, (американцы) и как-то втершийся в «Манхеттенский Проект» коммунист Клаус Фукс.
Если бы не три этих жулика, то никакого ядерного оружия у «совка» бы не было. Собственные «разработки» советских физиков находились на «допримитивном» уровне.
Розенберги за этот дикий поступок в США получили свои электрические стулья, а Клаус - срок.
Александр Невзоров, «Телеграм»