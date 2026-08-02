БПЛА ударили по хабу Wildberries в Новосемейкино: россияне сами «обозначили» цель 2.08.2026, 13:43

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Ключевой комплекс компании в Поволжье находился рядом с символами войны.

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область, в частности, логистический и сортировочный центр Wildberries в п.г.т. Новосемейкино. Комплекс был открыт только год назад.

Новосемейкино в Самарской области было атаковано утром в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

Указанный комплекс Wildberries площадью 178 600 «квадратов» является одним из ключевых хабов компании в Поволжье и был открыт только в мае 2025 года.

В сети публикуют кадры с густым дымом, накрывшим российское Новосемейкино после попадания по складу.

Бывший советник экс-министра обороны, волонтер Сергей Стерненко отметил, что рядом с помещением склада россияне нарисовали флаг РФ с символами, символизирующими агрессию против Украины. Буквы «ZV» видны из космоса, и, собственно, этим они привлекли внимание дронов.

Российский телеграмм-канал ASTRA уточняет, что флаг РФ и символы российского вторжения расположены в 450 метрах от самого WB. Размер «инсталляции» составляет примерно 80 на 40 метров.

При этом в самом маркетплейсе подтвердили атаку, назвав мощный пожар «возгоранием».

Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди отметил, что «вышел из чата» основной логистический мост между европейской частью РФ и Сибирью. Военный подсчитал, что это уже десятый, юбилейный удар по большим складам «диких ягод», но «точно не последний».

В компании Fire Point сообщили, что атака на важный центр хранения, сортировки и распределения товаров в Новосемейкино была совершена с помощью БПЛА FP-1.

У сети уже появилась карта поражений всех основных складов компании Wildberries.

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