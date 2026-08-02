В Минске откроют новый аквапарк на Цнянском водохранилище
- 2.08.2026, 13:29
Он будет находиться на территории комплекса «Северный Берег».
На территории жилого комплекса «Северный Берег» в Минске откроется новый аквапарк, который застройщик называет крупнейшим парком на воде в Беларуси, сообщает «Еврорадио».
Аквапарк займет территорию площадью около двух тысяч квадратных метров. Комплекс будет доступен для взрослых и для детей от шести лет ростом от 120 см в сопровождении взрослых. Максимальный вес одного посетителя — 150 кг.
Открытие запланировано на текущее лето. На объекте уже ведется монтаж оборудования.