В Минске откроют новый аквапарк на Цнянском водохранилище 2.08.2026, 13:29

Он будет находиться на территории комплекса «Северный Берег».

На территории жилого комплекса «Северный Берег» в Минске откроется новый аквапарк, который застройщик называет крупнейшим парком на воде в Беларуси, сообщает «Еврорадио».

Аквапарк займет территорию площадью около двух тысяч квадратных метров. Комплекс будет доступен для взрослых и для детей от шести лет ростом от 120 см в сопровождении взрослых. Максимальный вес одного посетителя — 150 кг.

Открытие запланировано на текущее лето. На объекте уже ведется монтаж оборудования.

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