ВСУ поразили аэродром «Энгельс» с Ту-95МС и Ту-160: бушует пожар
- 2.08.2026, 13:20
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Украинский Генштаб раскрыл детали последних успешных ударов.
Силы обороны Украины атаковали российский военный аэродром «Энгельс», в результате чего на его территории возник пожар.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале, кроме «Энгельса», были поражены также Саратовский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза в Калужской области и другие объекты российских оккупантов.
Что касается аэродрома «Энгельс» в Саратовской области России, отмечается, что там «зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории аэродрома».
«Аэродром «Энгельс» является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно задействуются для нанесения ракетных ударов по территории Украины», – подчеркнули в Генштабе.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод
НПЗ «Саратовский» в Саратове был поражен в ночь на 2 августа. Там было зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.
«Саратовский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации», – отметили в Генштабе и добавили, что масштабы ущерба устанавливаются.
Нефтебаза «Людиновская»
Также была поражена нефтебаза «Людиновская» в Людинове (Калужская обл.).
Эта нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Другие объекты противника
Кроме того, был поражен пункт хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников россиян в районе Навли (Брянская обл.).
А 1 августа были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Ольхожемчугова (Курская обл.), Берестка (Донецкая обл.), Сичневого (Днепропетровская обл.) и Яблокового (Запорожская обл.).