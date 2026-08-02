В Витебской области обманули подростков, которые решили подработать через БРСМ 2.08.2026, 13:55

Работа была тяжелая, некоторые выдерживали только по несколько часов.

История с подростками, которые летом работали на предприятии «Витебские семена трав» через БРСМ и получили гораздо меньше ожидаемого, вызвала широкий резонанс в TikTok. В комментариях многие беларусы начали рассказывать о собственном опыте сезонной работы. Причем большинство претензий оказалось адресовано не работодателям, а именно БРСМ, через который организовывались такие подработки, пишет BG media.

Витебский паблик рассказал историю подростков, которые летом работали на предприятии «Витебские семена трав». В комментариях к посту поделились и актом выполненных работ: одна из подростков, по словам родных, 9 дней выходила с 8.30 до 17.00, а в итоге получила 206 рублей 90 копеек.

В семье говорят, что изначально детям обещали оплату по часам, поэтому такая сумма стала шоком. После работы подростков просто собрали, дали подписать акты — и все. В акте у подростка оказалось всего 10 мешков семян за 9 дней. Родные считают, что детей фактически обманули: работа была тяжелая, некоторые выдерживали только по несколько часов.

Подобные истории с БРСМ происходят уже не первый год

В комментариях к видео беларусы заявили, что подобные истории происходят уже не первый год: «2024 год, Полоцк, работа от БРСМ. За график с 8 до 16 заплатили 170 рублей. Умоляю, не идите на подработку от БРСМ, там всегда какая-то странная работа и копеечная зарплата».

Другая девушка вспомнила работу в студотряде через БРСМ в 2024 году. По ее словам, контракт ей дали подписать лишь спустя несколько дней после начала работы, обещанные условия изменились, а за 16 дней работы по 6–7 часов она получила 315 рублей.

Некоторые родители рассказывают, что похожие ситуации происходили даже в школах: «Сын работал в трудовом лагере. Обещали 150 рублей. Трудовой договор подписали только спустя две недели и лишь на пять дней. В итоге заплатили 86 рублей».

С какими юридическими сложностями сталкиваются подростки при попытке подработать

Еще один пользователь TikTok утверждает, что в договоре его ребенка вообще не была указана оплата труда.

Многие считают, что подростки просто не способны разобраться в юридических документах, которые им предлагают подписывать: «Детям подсунуть договор проще простого. Они в этих договорах ничего не понимают».

При этом часть белорусов задается вопросом, какую роль в подобных ситуациях играет сам БРСМ. «Где защита от БРСМ?», — спрашивает один из комментаторов. Другие отвечают просто: «БРСМ в доле». Некоторые вспоминают, что при обращении в организацию с вопросами помощи так и не получили.

В обсуждении также появились вопросы о законности оформления подростков по договорам подряда, сроках выплаты зарплаты и удержаниях из заработка. Некоторые пользователи считают, что подобные условия должны были подробно объяснить не только детям, но и их родителям еще до начала работы.

Белорусы признаются в комментариях, что после подобных историй не советовали бы детям устраиваться через БРСМ. По их мнению, такие случаи не только разочаровывают подростков в первой работе, но и формируют недоверие к самой организации, которая должна помогать школьникам и студентам найти честную летнюю подработку.

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