закрыть
2 августа 2026, воскресенье, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На фестивале водных фонариков в Ботаническом саду Минска посетителей покусали осы

  • 2.08.2026, 12:51
На фестивале водных фонариков в Ботаническом саду Минска посетителей покусали осы
иллюстративное фото

В скорую, которая дежурила на мероприятии, обратились как минимум семь человек.

На фестивале водных фонариков, который проходит в Минске в Центральном ботаническом саду, несколько посетителей обратились за медицинской помощью после укусов насекомых. Об этом посетители мероприятия рассказали в Threads, пишет «Онлайнер».

Одна из пользовательниц написала, что рядом с прудом находилась зона, где у самой травы летало большое количество насекомых, похожих на ос. По ее словам, люди садились там, не замечая опасности, а через несколько минут вскакивали и уходили. Женщина также сообщила, что после укусов почувствовала сильную боль, тошноту, слабость, озноб и тремор.

Посмотреть в Threads

Еще одна посетительница рассказала, что насекомые покусали несколько детей, а ее дочь получила три укуса. По словам женщины, вместо запуска фонариков части гостей пришлось обращаться к дежурившей на мероприятии бригаде скорой помощи.

Журналисты обратились за комментарием к организаторам фестиваля.

«Разворошили улей. В скорую, которая дежурила на мероприятии, обратились семь человек. Всем оказали помощь. После этого мы оперативно изолировали эту зону, чтобы туда больше не могли попасть участники фестиваля», — сообщили организаторы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко