На фестивале водных фонариков в Ботаническом саду Минска посетителей покусали осы 2.08.2026, 12:51

иллюстративное фото

В скорую, которая дежурила на мероприятии, обратились как минимум семь человек.

На фестивале водных фонариков, который проходит в Минске в Центральном ботаническом саду, несколько посетителей обратились за медицинской помощью после укусов насекомых. Об этом посетители мероприятия рассказали в Threads, пишет «Онлайнер».

Одна из пользовательниц написала, что рядом с прудом находилась зона, где у самой травы летало большое количество насекомых, похожих на ос. По ее словам, люди садились там, не замечая опасности, а через несколько минут вскакивали и уходили. Женщина также сообщила, что после укусов почувствовала сильную боль, тошноту, слабость, озноб и тремор.

Еще одна посетительница рассказала, что насекомые покусали несколько детей, а ее дочь получила три укуса. По словам женщины, вместо запуска фонариков части гостей пришлось обращаться к дежурившей на мероприятии бригаде скорой помощи.

Журналисты обратились за комментарием к организаторам фестиваля.

«Разворошили улей. В скорую, которая дежурила на мероприятии, обратились семь человек. Всем оказали помощь. После этого мы оперативно изолировали эту зону, чтобы туда больше не могли попасть участники фестиваля», — сообщили организаторы.

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