Кремль тайно готовится к большому блэкауту в Москве 1 2.08.2026, 12:57

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К зиме Украина выбьет энергокольцо столицы РФ.

Москва готовится сидеть без света: ближе к зиме Украина уничтожит московское энергетическое кольцо 500 кВ и 220 кВ. Поэтому уже сейчас правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области.

Об этом в своем блоге пишет российский экономист Вячеслав Ширяев.

Запрет будет действовать с 15 августа 2026 года. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого запрет на майнинг действовал в 13 энергодефицитных регионах, среди которых аннексированные территории Украины, северокавказские республики и области на юго-востоке Сибири.

Нагрузка на электросети от майнеров - дополнительный фактор риска для блэкаута в случае уничтожения подстанций вокруг Москвы. А они там очень интересные.

В столичном регионе установлены комплектные распределительные устройства элегазовые (КРУЭ) высокого напряжения 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ. Это не трансформаторы, которые РФ может произвести сама, в случае чего.

Это сложные изделия, проектируемые индивидуально под уникальную электрическую схему подстанции и условия энергосистемы.

Даже Китай не смог освоить производство столь же надежного оборудования, хотя имеет соответствующие мощности. А другие страны ничего Москве не дадут.

Проблема в сверхтекучести элегаза и в ряде других факторов. Так что заменить уничтоженные Украиной КРЭУ будет просто нечем. Большое число подстанций и в других регионах РФ также переведены на подобное оборудование, поэтому удары ВСУ быстро разрушат объединенную энергосистему страны, заставят остановиться поезда, затормозят подвоз техники, боеприпасов, провианта на фронт.

Правительство РФ прекрасно понимает, что ждет страну осенью, но предупреждать население и бизнес никто не собирается. В Минэнерго знают о проблемах с пропускной способностью и устойчивостью энергосистемы, где нужно соблюдать баланс между генерацией и потреблением.

Иначе свет погаснет в десятках регионов. Ведь это единый организм, который моментально «чувствует» изменения и требует перестройки, если она возможна. Иначе случается развал на отдельные «энергоострова», а потом - полный блэкаут.

Из-за рассинхронизации случится и погашение энергоблоков АЭС их собственной защитной автоматикой. Выходит, в Кремле всегда отлично понимают, куда будет бить Украина. И оферты селлерам WB за неделю до ударов по складам - далеко не случайность. Как и запрет майнинга в Московском регионе.

Понимают, но сделать ничего не могут, кроме очередных запретов и отказов от ответственности.

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