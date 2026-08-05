Доллар и евро в Беларуси взлетели до максимума за 120 дней 5.08.2026, 13:42

Резкий рост.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, 5 августа, доллар и евро обновили четырехмесячные максимумы. В то же время российский рубль незначительно подешевел.

Итоги торгов 5 августа:

доллар — 2,9264 рубля (+0,09%, или +0,2 копейки);

евро — 3,3767 рубля (+0,27%, или +0,9 копейки);

100 российских рублей — 3,6441 рубля (-0,01%, или -0,2 копейки);

10 китайских юаней — 4,3590 рубля (+0,09%, или +0,4 копейки).

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