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Завтра в Беларуси будет до +40

  • 5.08.2026, 13:22
Завтра в Беларуси будет до +40

Африканская жара ждет жителей юга страны.

В четверг, 6 августа, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщили в Белгидромете.

Ночью существенных осадков не прогнозируется. Утром и днем кратковременные дожди пройдут местами, а по северо-западу — во многих районах. В отдельных районах ожидаются грозы, местами они будут сопровождаться сильными ливнями и градом. Ветер ночью будет слабым и переменных направлений, днем усилится до умеренного, а при грозах станет порывистым, местами — сильным.

Ночная температура воздуха составит +18…+23 °C, местами понизится до +15…+17 °C. Днем столбики термометров покажут от +28 °C на севере до +40 °C на юге страны. В связи с экстремальной жарой синоптики объявили красный уровень опасности.

В пятницу, 7 августа, погодные условия в Беларуси будут формироваться под влиянием контрастных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Следом за ними начнет поступать более прохладный воздух с Балтийского моря.

Ночью сохранится облачная с прояснениями погода, днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Прогнозируются грозы, а днем в отдельных районах возможен град. Ветер западных направлений будет порывистым, при грозах — сильным.

Температура воздуха ночью составит +17…+24 °C. Днем станет заметно прохладнее: воздух прогреется до +22…+27 °C, лишь по юго-востоку страны сохранится жара до +34 °C.

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