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В Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч

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  • 5.08.2026, 12:50
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В Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч

Ребенка убедили «задекларировать» все родительские сбережения.

В Минске 10-летнего мальчика обманом заставили вынести из дома почти 200 тысяч долларов семейных сбережений

В белорусской столице мошенники обманным путём выманили у семьи сбережения на сумму, эквивалентную более 200 тысячам долларов, задействовав в схеме 10-летнего сына хозяев квартиры. Подробности инцидента раскрыли в МВД.

По данным ведомства, в милицию обратился 42-летний житель Минска, сообщивший о пропаже из квартиры крупной денежной суммы. Изначально мужчина подозревал в краже сантехника, который, по словам его сына, якобы приходил в квартиру в отсутствие взрослых.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что никакого сантехника на самом деле не было. Мальчику-четверокласснику позвонили под предлогом замены домофона и попросили назвать код из полученного SMS-сообщения. Ребёнок продиктовал код, после чего ему перезвонил уже лжесотрудник милиции, заявивший, что вся семья якобы подозревается в мошенничестве. Школьника убедили «задекларировать» все родительские накопления.

Мальчик знал место, где родители хранили деньги, отложенные на покупку квартиры, и в два захода вынес из дома 160 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 30 тысяч белорусских рублей, оставив всю сумму в кустах неподалёку от дома. На протяжении всего времени злоумышленники контролировали действия ребёнка по видеосвязи, а после завершения операции велели ему как можно дольше гулять на улице, не возвращаться домой и никому не рассказывать о произошедшем.

В милиции отметили, что мальчик ранее посещал профилактические беседы с сотрудниками правоохранительных органов, был осведомлён о мошеннических схемах и даже обсуждал эту тему с родителями — однако в стрессовой ситуации растерялся и поддался манипуляциям злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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