Казахстан договорился об экспорте нефти в обход РФ после остановки терминала в Новороссийске

Казахстан договорился об экспорте нефти в обход РФ после остановки терминала в Новороссийске1
- 5.08.2026, 12:39
Задействованы дополнительные маршруты.
Казахстанский «Тенгизшевройл» (ТШО) планирует в августе экспортировать 100.000 тонн нефти через грузинский порт Батуми, использовав дополнительный маршрут во время нестабильных поставок через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, сообщили Reuters два источника, передает The Moscow Times.
ТШО задействовал дополнительные более затратные маршруты для вывоза нефти, чтобы удерживать добычу от дальнейшего падения на фоне приостановки экспорта по системе Касписй — основном экспортном направлении для казахстанского сырья. ТШО экспортировал в июле после трехмесячного перерыва порядка 20.000 тонн нефти через порт Батуми.
Нефть с Тенгиза перевозится железнодорожными цистернами в грузинский порт Батуми, а затем переваливается на танкеры и по Черному морю транспортируется в направлении Турции.
По КТК идет более 80% экспортной казахстанской нефти, основная часть которой поступает с каспийских месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.
Основным акционером ТШО является американский Chevron (50%), также доли в проекте есть у Exxon Mobil (25%), «Казмунайгаза» (20%) и «Лукойла» (5%).
Батумский нефтяной терминал (БНТ) принадлежит «Казтрансойлу» и имеет мощность перевалки 12 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год, три причала для приема судов водоизмещением от 5.000 до 140.000 тонн.
Помимо нефти Казахстан экспортирует через порт Батуми мазут и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Объем экспорта этих продуктов в первой половине текущего года составил 324.278 тонн, по данным Ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса.
Ранее стало известно, что одна из крупнейших транспортных групп в России, FESCO сообщила, что прекратила прием заявок на перевозки через акваторию Черного моря после того, как был потоплен ее контейнеровоз «Янина».