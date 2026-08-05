США стали чаще отказывать белорусам в убежище 1 5.08.2026, 12:36

Иллюстрационное фото: INDIA HAYES/CNN PHOTO ILLUSTRATION/GETTY IMAGES

Многим грозит депортация.

В мае 2026 года получили убежище только 22,2% заявителей, 77,8% получили отказы. Ещё полтора года назад положительные решения получали 92% тех, кто просил убежище, сообщает «Радыё Свабода».

По данным волонтёров организации ByAction, в США стала возможной депортация белорусов, ожидающих политического убежища. Страной возможной депортации называют страну в Центральной Америке, граничащую с Мексикой и Гватемалой, — Белиз. Волонтёрам инициативы известно как минимум о двух таких случаях, когда дела рассматривал один из иммиграционных судей в штате Калифорния.

Как сообщают волонтёры ByAction, фигуранты этих дел приехали в США более двух лет назад, проходили легальный иммиграционный процесс и ожидали рассмотрения своих дел. Белорусов задержали во время случайных проверок документов (после остановки автомобилей).

По словам сооснователя инициативы ByAction Евгения Ждановича, который делает выводы из косвенных признаков, суд не стал рассматривать содержание заявлений просителей убежища и постановил направить их в третью страну — в Белиз.

«Мы пока не располагаем всеми материалами дела. Пытаемся найти этих людей и адвокатов, которые представляли дело в суде, чтобы узнать все обстоятельства», — объясняет Евгений Жданович.

По словам Ждановича, ByAction разработал аналитическую систему, которая отслеживает все дела граждан Беларуси в иммиграционных судах США.

«Мы работаем только с материалами, где нет личных данных, и видим только даты процессуальных событий и принятые решения. По нашей информации, это первое такое решение, хотя нельзя исключать, что отдельные случаи мы могли просто пропустить. Вероятно, что сейчас формируется новая практика — направление эмигрантов, просящих политического убежища в США, в третьи страны», — полагает сооснователь ByAction Евгений Жданович.

Миграционная политика США изменилась с приходом к власти президента Дональда Трампа. Ряд гуманитарных программ, направленных на работу с мигрантами, был приостановлен. Усилился контроль за выдачей американских виз, расширились требования к трудовым мигрантам, резко выросло количество проверок документов во время специальных рейдов иммиграционной полиции.

Все это происходит на фоне резкого роста числа белорусов, которые пытаются получить в США политическое убежище.

По данным общественной организации OpenImmigration, которая собирает статистику рассмотрения иммиграционных дел из американских судов в отдельных штатах, после 2020 года число желающих получить убежище в США белорусов выросло в разы. Если в 2020 году во всех США было рассмотрено 98 дел, то в 2021‑м уже 780, а в 2022‑м — 939.

Подобным образом выросло количество дел российских граждан, однако там поданных заявок значительно больше — 7007 в 2022 году и 19 358 в 2023-м. Отказывают россиянам в убежище в США, согласно этой же статистике, почти втрое чаще, чем белорусам.

По данным OpenImmigration, за период с 2000 года по первую половину 2026 года власти США депортировали из страны только 8 граждан Беларуси, которые пытались получить там убежище. Около трети всех «белорусских» дел за это время завершились предоставлением убежища, другие были переквалифицированы, закрыты без депортации или закончились отказом заявителям.

Всего в иммиграционных судах США сейчас на рассмотрении более двух миллионов дел иностранных граждан, подавших документы на получение убежища в США.

Среди тех, кто прошел через центры для задержанных иммигрантов в США, был и один из лидеров протестов 2020 года на «Беларуськалии» Анатолий Бокун. Сейчас он на свободе.

Согласно аналитическому мониторингу ByAction, доля одобренных запросов от белорусов на политическое убежище в иммиграционных судах США снижается. Эксперты организации со ссылкой на собственные источники говорят, что положительных решений значительно уменьшилось в мае, хотя еще прошлой зимой отказы были скорее редкостью.

Аналитик инициативы ByAction Ирина Аксёнчик в разговоре со «Свабодай» говорит, что за первую половину 2026 года волонтёры организации зафиксировали уже больше отказов, чем за весь 2025 год.

По словам эксперта, иммиграционные суды по делам граждан Беларуси, просящих убежища, стали считать, что ситуация с правами человека в Беларуси улучшилась.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд на уменьшение количества положительных решений иммиграционных судов о предоставлении гражданам Беларуси статуса беженца в США», — говорит Ирина Аксёнчик.

Эксперт добавляет, что по ее информации, в 2025 году в детеншены (иммиграционные тюрьмы США) поместили как минимум 78 граждан Беларуси. Для сравнения: в 2024 году инициативе ByAction было известно о 13 таких случаях. За первые два месяца 2026 года известно об аресте 27 граждан Беларуси.

Фигуранты таких случаев не всегда хотят публичности, опасаясь проблем на родине. Что касается публичных лиц среди них, то известно об аресте и помещении в иммиграционную тюрьму известного профсоюзного лидера, бывшего сотрудника «Беларуськалия» Анатолия Бокуна, активиста Артура Сенько, семьи Льва и Ольги Бабаевских, Вероники Козловской.

В ответ на запрос «Радыё Свабода» Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила, что не ведет отдельной статистики по гражданам Беларуси и посоветовала пользоваться общедоступными данными Министерства внутренней безопасности США.

В свою очередь Административное управление по контролю за иммиграцией сообщило, что не отслеживает в своей базе данных основания, по которым заявители просят убежище.

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