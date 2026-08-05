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В Донецкой области ликвидировали высокопоставленного оккупанта, «прославившегося» в Сирии

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  • 5.08.2026, 12:24
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В Донецкой области ликвидировали высокопоставленного оккупанта, «прославившегося» в Сирии
Сергей Хвалов

Российский полковник дважды воевал на стороне режима диктатора Асада.

В Донецкой области украинская армия ликвидировала российского офицера, полковника ВС РФ Сергея Хвалова. Вражеский военный ранее дважды служил в Сирии, содействуя диктаторскому режиму Башара Асада.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан под псевдонимом «Штирлиц». Хвалов был убит в Краматорском районе.

Что известно

По имеющимся данным, Хвалов занимал должность заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ и имел звание полковника. Дважды находился в командировке в Сирии, а также, как свидетельствуют российские некрологи, с первых дней войны с Украиной стал её участником.

В то же время в прошлом году, в 2025 году, Хвалов окончил Санкт-Петербургскую военную академию и был направлен в воинскую часть в Смоленске, откуда вновь отправился на войну в Украину, где в июле 2026 года был убит в населенном пункте Терны Краматорского района Донецкой области.

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