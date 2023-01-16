Ракетные удары по Киеву: что ждет белорусскую Зябровку? 1 16.01.2023, 14:06

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Александр Хара

Военные объекты в Беларуси — приоритетная цель Украины.

В субботу Россия совершила массированный обстрел Украины. Как заявил Генштаб ВСУ, для атаки на Киев россияне использовали зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) с северного направления.

Позднее и украинский авиаэксперт Валерий Романенко подтвердил, что с вероятностью 99% Россия обстреляла Киев с территории Беларуси.

Сайт Charter97.org попросил украинского дипломата и политолога, эксперта фонда «Майдан иностранных дел» Александра Хару прокомментировать удары по Украине с территории Беларуси:

— Меняется тактика ведения войны поскольку, очевидно, Суровикин (Сергей Суровикин, экс-командующий объединенной группировкой российских войск в Украине — прим. Charter97.org) не справился со своей задачей, когда был поставлен приоритет наносить удары по критической инфраструктуре Украины, включая те же ракеты, которые предназначались для войны с Западом.

Речь идет про «Искандеры», «Калибры», ракеты X, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков. Вот они были направлены во времена «холодной войны» и сейчас, для возможного конфликта с блоком НАТО.

Думаю, что РФ исчерпала запасы, которые можно было использовать и переходит к другим ракетам, которые есть. В частности, ракетам двойного назначения — С-400. Они могут быть использованы как для уничтожения систем противовоздушной обороны, так и для ударов по наземным целям. При ударах по наземным целям радиус действия в два раза меньше, чем по воздушным. Соответственно, для того, чтобы наносить удары по Киеву и другим городам, находящимся на достаточном удалении от РФ, используется как площадка Беларусь.

Статус Беларуси как агрессора ничуть не изменился с 24 февраля 2022 года, когда Лукашенко предоставил территорию страны для широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Подчеркну, что с точки зрения украинского законодательства и международного права, Беларусь — агрессор.

На совести правительства и военного руководства Беларуси есть преступления, которые можно квалифицировать как военные. Уничтожение гражданской, не несущей никакой военной нагрузки инфраструктуры — это терроризм. Война не отменяет применения всевозможных действий в качестве инструментов против терроризма.

Нет никаких сомнений, что режим Лукашенко кровавый, как в отношении белорусов, так и украинцев.

— Издание Defense Express, проанализировав обломки ракет, заявило, что удар по Киеву был нанесен новыми ракетами для С-400 из белорусской Зябровки. Как может отреагировать на эти удары Украина?

— Я считаю, что было бы абсолютно правильным Украине разорвать дипломатические отношения с Беларусью. Нет смысла держать в Минске украинских дипломатов, которые совершенно ничего не могут сделать.

Другой вопрос касается того, есть ли смысл наносить удары по объектам военной инфраструктуры Беларуси, с которых наносятся эти удары. Это и места, где стоят ракетные установки, и аэродромы. Я считаю, что это не только легитимная цель, но и приоритетная цель для того, чтобы обеспечить безопасность Киева и не только. Такие удары должны быть нанесены.

Здесь я не вижу никаких моментов, которые можно бы было считать опасными с точки зрения даже того, что Лукашенко примет решение не только предоставить территорию, но и полноценно вклиниться в конфликт. Да, это будет нелегко для Украины, но если Лукашенко рискнет жизнями белорусских солдат во имя абсолютно бессмысленной и фактически уже проигранной в стратегическом плане войны, то это будут его последние дни.

Мы помним о том, что Беларусь является «союзным государством» РФ. В последнее время ускорилась «интеграция» вооруженных сил этих стран. Проводятся «учения», перебрасывается большое количество техники, как для ремонта так и для возможных агрессивных действий в отношении Украины.

Никто не исключает повторения попытки захватить Киев, в том числе — с помощью продвижения этих сил с территории Беларуси. Пока их еще не накоплено достаточно, но этого исключать нельзя.

Понятно, что на территории военных объектов Беларуси находятся российские военные, техника, которые используются против Украины.

В частности, тот же самый самолет AWACS, который занимается разведкой и целенаведением, использует белорусский аэродром. Поэтому абсолютно законно и легитимно уничтожать технику, которая наносит удары по территории Украины.

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