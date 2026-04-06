Сербская разведка опровергла Сийярто 6 6.04.2026, 11:36

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Украина непричастна к попытке подорвать «Турецкий поток» .

Сербские спецслужбы установили, что Украина не причастна к взрывчатке, найденной вблизи трубопровода «Турецкий поток» в Сербии. Об этом сообщает Kurir.

Директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич заявил, что спецслужбы столкнулись с «большим количеством дезинформации» относительно закладки взрывчатки на газопроводе «Турецкий поток».

«Дезинформация указывает на то, что Вооруженные силы Сербии и их военнослужащие будут работать на какую-то другую или третью сторону, находя украинскую взрывчатку и обвиняя в этом Украину. Это неправда», — подчеркнул он.

По его словам, то, что кто-то производит взрывчатку, еще не означает, что он является исполнителем или заказчиком.

При этом Йованич раскрыл, что маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что диверсию на участке газопровода «Турецкий поток» в Сербии организовала Украина.

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