Что известно о белоруске, которую могли продать на органы в Мьянме 16.10.2025, 7:49

Вера Кравцова

Ее ищут белорусские дипломаты.

Белоруска, которую, по сообщениям СМИ, убили и продали на органы в Мьянме, — это 26-летняя уроженка Минска Вера Кравцова. Об этом сообщил российский журнал The Voice.

В соцсетях Веры можно найти снимки с фотосессий — в том числе из Китая. Она также посещала Вьетнам, Бали. Последний пост в Instagram белоруска опубликовала пять недель назад. На тот момент девушка находилась в Санкт-Петербурге (Россия).

СМИ писали, что в 2017-м минчанка принимала участие в вокальном шоу «Голос» — но нет. Она однажды выступила в минском клубе на фоне баннера локального бурлеск-фестиваля, стилизованного под «Голос», пишет телеграм-канал Mash.

Как сообщает The Voice, недавно Вера наткнулась на предложение о подработке моделью в Таиланде. Она прилетела в Бангкок, где попала в трудовое рабство. 20 сентября ее вывезли в город Янгон в Мьянме, пишет The Voice. Там ей пришлось работать в скам-центре — «где девушки флиртуют с мужчинами на сайтах знакомств, предлагая вложить во что-то деньги, а затем переводят средства мошенникам», отметило издание.

По информации российского телеграм-канала Mash, связь с белоруской пропала 4 октября.

«Сначала за ее тело потребовали у родных 500 тысяч долларов, а через несколько дней сказали, что погибшую кремировали. Сейчас семья ведет переговоры о возвращении праха на родину», — писал Mash.

О том, что в Мьянме разыскивают пропавшую белоруску, позже сообщили и в Министерстве иностранных дел Беларуси. Там отметили, что связь с девушкой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября.

Достоверно установлено, что белоруска вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока (Таиланд) 20 сентября. К мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке, заявили в МИД.

Отметим, что в МИД Беларуси фамилию белоруски не назвали.

