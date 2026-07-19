ВСУ вывели из строя 75 % мощностей Керченской паромной переправы 19.07.2026, 15:55

Роберт «Мадяр» Бровди

«Мадяр» поделился подробностями операции.

Силы беспилотных систем за две недели вывели из строя 75% пропускной способности Керченской паромной переправы. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр»).

По его словам, работу Керченской паромной переправы по перевозке транспорта и грузов до начала операции обеспечивали 4 парома, регулярно курсирующих между портом Кавказ и портом Крым.

«Пятый стоял на подтанцовке в порту Керчь: „Лаврентий", „Панагия", „Ейск", „Мария" и „SKS-One". Силами „Птахов" СБС совместно с СБУ ситуацию в течение двух недель июля исправили», — отметил «Мадяр».

Он сообщил:

паром «Ейск» — результативно отработан СБС 12 и 13 июля, отбуксирован в г. Керчь, восстановление и вывод на паромную линию не планируется;

т/х «SKS One» — уничтожен СБС 7, 12 и 13 июля, находится в порту Камыш-Бурун, восстановлению не подлежит;

паром «Мария» — многократно поражён в течение июля СБС и СБУ, отбуксирован в г. Керчь, восстановление и вывод на паромную линию не планируются;

паром «Лаврентий» — поражён СБС, СБУ и ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, что снижает потенциал применения вдвое и увеличивает риски уничтожения на воде;

паром «Панагия» — поврежден СБУ, СБС и ранее — силами ГУР, не на самостоятельном ходу, используется в качестве баржи, буксируется в барже-буксирном варианте, аналогично «Лаврентию».

«Вместимость одного парома — 8–15 единиц транспорта, в зависимости от размера и веса. 80% осуществляемого трафика — квота Министерства обороны РФ. Суточная совокупная пропускная способность 4 когда-то действовавших паромов в стандартных небоевых условиях — 180–250 единиц транспорта в сутки. Точнее, была пропускная способность», — добавил «Мадяр».

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