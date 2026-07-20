Великобритания сделает ставку на дроны 20.07.2026, 4:40

Великобритания меняет формат своего военного присутствия в Эстонии.

Лондон отказывается от танков Challenger 2 в пользу мобильных противотанковых подразделений Mobile Anti-Armour Force (MAAF). Как заявили в рамках новой британско-эстонской "дорожной карты" в сфере обороны, такой шаг должен усилить защиту страны, пишет Defence Express.

Вместо бронетанковой группы в Эстонии будут действовать мобильные силы, оснащенные современным вооружением, высокомобильной техникой и беспилотниками. При этом численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих.

В Лондоне отмечают, что решение об изменении структуры войск было принято после анализа современных боевых действий, в частности войны в Украине, и результатов совместных учений.

Новые подразделения должны обеспечить более быстрое реагирование на угрозы благодаря высокой мобильности и лучшую выживаемость за счет рассредоточения сил и использования современных методов маскировки.

Кроме того, британские военные будут использовать цифровую платформу Asgard на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет процесс обнаружения и поражения целей. Ее испытали во время учений Hedgehog в Эстонии в 2025 году.

В ходе этих маневров, в которых принимали участие около 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО и Украины, украинские операторы дронов совместно с эстонскими военными условно "уничтожили" два батальона противника за один день. В учениях принимали участие военнослужащие 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis, которые применяли тяжелые дроны-бомбардировщики и систему ситуационной осведомленности Delta.

В то же время трансформация британской армии не ограничивается только Эстонией. Лондон активно пересматривает свою военную доктрину, учитывая украинский опыт ведения войны. В частности, британские вооруженные силы постепенно переходят от тяжелых механизированных подразделений к более мобильным формированиям, широко использующим беспилотные технологии и автономные системы. Аналогичные изменения запланированы и в военно-морских и военно-воздушных силах Великобритании.

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