Великобритания сделает ставку на дроны
- 20.07.2026, 4:40
Великобритания меняет формат своего военного присутствия в Эстонии.
Лондон отказывается от танков Challenger 2 в пользу мобильных противотанковых подразделений Mobile Anti-Armour Force (MAAF). Как заявили в рамках новой британско-эстонской "дорожной карты" в сфере обороны, такой шаг должен усилить защиту страны, пишет Defence Express.
Вместо бронетанковой группы в Эстонии будут действовать мобильные силы, оснащенные современным вооружением, высокомобильной техникой и беспилотниками. При этом численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих.
В Лондоне отмечают, что решение об изменении структуры войск было принято после анализа современных боевых действий, в частности войны в Украине, и результатов совместных учений.
Новые подразделения должны обеспечить более быстрое реагирование на угрозы благодаря высокой мобильности и лучшую выживаемость за счет рассредоточения сил и использования современных методов маскировки.
Кроме того, британские военные будут использовать цифровую платформу Asgard на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет процесс обнаружения и поражения целей. Ее испытали во время учений Hedgehog в Эстонии в 2025 году.
В ходе этих маневров, в которых принимали участие около 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО и Украины, украинские операторы дронов совместно с эстонскими военными условно "уничтожили" два батальона противника за один день. В учениях принимали участие военнослужащие 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis, которые применяли тяжелые дроны-бомбардировщики и систему ситуационной осведомленности Delta.
В то же время трансформация британской армии не ограничивается только Эстонией. Лондон активно пересматривает свою военную доктрину, учитывая украинский опыт ведения войны. В частности, британские вооруженные силы постепенно переходят от тяжелых механизированных подразделений к более мобильным формированиям, широко использующим беспилотные технологии и автономные системы. Аналогичные изменения запланированы и в военно-морских и военно-воздушных силах Великобритании.