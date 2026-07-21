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Новые правила: школьная форма теперь должна быть исключительно из Беларуси

4
  • 21.07.2026, 9:46
  • 1,688
Новые правила: школьная форма теперь должна быть исключительно из Беларуси

Новые стандарты вступят в силу с 13 августа.

Для белорусских школьников ввели новые стандарты школьной формы. Теперь она должна шиться исключительно в Беларуси. При этом текстиль для одежды может производиться как в самой стране, так и в России.

Согласно новым правилам, не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.

Если форма не будет соответствовать этим требованиям, она не сможет попасть в специальный интернет-реестр, где учебные заведения и родители смогут проверять сведения о производителях.

Новые стандарты вступят в силу с 13 августа и не будут распространяться на обувь и спортивную форму.

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