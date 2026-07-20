Foreign Affairs: Пакистан выиграл войну в Иране 20.07.2026, 16:00

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Исламабад и новый путь к глобальной власти.

Пакистан неожиданно оказался в центре мировой дипломатии после кризиса вокруг Ирана, сумев сыграть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном в момент, когда конфликт грозил перерасти в масштабную войну, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

«Глава пакистанской армии генерал Асим Мунир провел переговоры с американским и иранским руководством, которые помогли приблизить прекращение боевых действий. Вскоре после этого представители США и Ирана провели в Исламабаде переговоры на самом высоком уровне за последние десятилетия», — говориться в статье.

Успех Пакистана стал символом новой эпохи в мировой политике. Государства, которые раньше не считались крупными геополитическими игроками, получают больше влияния благодаря способности поддерживать контакты с противоборствующими сторонами.

«Пакистан сделал то, чего не смогли добиться Китай, Франция, Германия, Индия и другие крупные державы», — считают авторы статьи. По их мнению, Исламабад оказался эффективным посредником благодаря особому положению: страна сохраняет связи одновременно с США, Китаем, Саудовской Аравией и Ираном.

Издание подчеркивает, что традиционные инструменты давления — санкции, военная помощь и дипломатические союзы — все чаще не способны завершить современные конфликты. В этих условиях возрастает роль государств, способных разговаривать сразу с несколькими сторонами.

«В хаотичной международной системе создание зон стабильности будет зависеть от гибкости, которую демонстрируют Пакистан и его партнеры», — убеждены авторы.

Помимо Исламабада, похожую роль играют Катар, Турция, Египет, Саудовская Аравия и Оман, которые участвуют в переговорах по конфликтам на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной.

Авторы считают, что США придется пересмотреть привычный подход, основанный только на союзах с близкими по ценностям странами. В будущем влияние будут получать не только крупнейшие державы, но и государства, способные соединять противников за одним столом переговоров.

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