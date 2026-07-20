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В Минске продаются ягоды по 150 рублей за килограмм

1
  • 20.07.2026, 15:59
  • 1,970
В Минске продаются ягоды по 150 рублей за килограмм

Такие ягоды растут в Беларуси.

В одном из минских магазинов заметили красную смородину по 18,99 рубля. Правда, речь идет не о килограмме, а о небольшой упаковке весом 125 граммов, пишет Onliner.by.

Если пересчитать на килограмм, цена получается еще более впечатляющей — 151,92 рубля.

Возможно, дело в происхождении: на упаковке указано, что смородину вырастили в Нидерландах.

Еще недавно красную смородину можно было собрать под Минском самому и заплатить 6 рублей за килограмм. На Комаровке в это время ягода стоила в районе 9 рублей.

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