В Минске продаются ягоды по 150 рублей за килограмм 1 20.07.2026, 15:59

1,970

Такие ягоды растут в Беларуси.

В одном из минских магазинов заметили красную смородину по 18,99 рубля. Правда, речь идет не о килограмме, а о небольшой упаковке весом 125 граммов, пишет Onliner.by.

Если пересчитать на килограмм, цена получается еще более впечатляющей — 151,92 рубля.

Возможно, дело в происхождении: на упаковке указано, что смородину вырастили в Нидерландах.

Еще недавно красную смородину можно было собрать под Минском самому и заплатить 6 рублей за килограмм. На Комаровке в это время ягода стоила в районе 9 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com