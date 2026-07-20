«Идем на рекорд»
- 20.07.2026, 16:25
Время ожидания пересечения границы Беларуси и Польши на автобусе – почти сутки.
Читатели сайта Charter97.org пишут, что ожидают прохождения контроля в Бресте уже более 20 часов.
«Автобус выехал из Минска вчера днем. В Бресте были ближе к вечеру. Прошли только что, ждали более 20 часов, а впереди еще польский контроль. Идем на рекорд. Хорошо, если в Варшаве получится хотя бы к вечеру быть. Если есть привязка к следующему рейсу, например, билет на самолет, то лучше выезжать за пару суток, как мы и сделали», - рассказал нам пассажир рейсового автобуса из Минска.
Необычно большие очереди на границе в Бресте – уже более двух недель. Госпогранкомитет Беларуси не объясняет их причину.
Ситуация на границе Брест 🇵🇱 Очередь из 15 автобусов. Движение очень медленное. Первый в очереди автобус стоит со вчерашнего вечера.