Арестованный особняк российского олигарха Усманова превратили в съемочную площадку 1 20.07.2026, 16:13

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Алишер Усманов

Фото: ТАСС

Это один из самых известных исторических особняков Великобритании.

После введения санкций против российских бизнесменов судьба исторического особняка «Sutton Place» в английском графстве Суррей приняла неожиданный поворот. Поместье XVI века, которое связывали с Алишером Усмановым, превратилось в востребованную площадку для съемок фильмов и сериалов, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org)..

После заморозки активов в 2022 году усадьба практически опустела. Десятки сотрудников были уволены, а финансирование содержания объекта прекратилось. Тогда управляющий поместьем Джонатан Грейг решил искать альтернативный источник дохода и начал сдавать историческое здание киностудиям.

За последние годы здесь проходили съемки проектов SAS Rogue Heroes, The Butler и The Gentlemen 2. По словам Грейга, вырученные средства идут на оплату охраны, страховки и базового обслуживания объекта. Он утверждает, что «три года работал без зарплаты», а затем создал собственную компанию, через которую организовал эксплуатацию поместья.

Управляющий подчеркивает, что «деньги не поступают санкционированным лицам», несмотря на истечение лицензии британского Управления по контролю за соблюдением финансовых санкций (OFSI), которая ранее разрешала покрывать необходимые расходы.

Вопрос собственности при этом остается предметом споров. Продюсерские компании заявляют, что особняк не принадлежит Алишеру Усманову, а представитель предпринимателя также отвергает любые утверждения о его владении или статусе конечного бенефициара.

Построенный в 1524 году «Sutton Place» считается одним из самых известных исторических особняков Великобритании. В разные годы его владельцами были представители британской аристократии и американский миллиардер Дж. Пол Гетти. Теперь же его дальнейшая судьба зависит от того, как завершится история с санкциями и замороженными активами.

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