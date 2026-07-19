Украинский пилот показал перехват российского «Шахеда» и его взрыв в воздухе 19.07.2026, 17:44

иллюстративное фото

Видеофакт.

Экипаж 38-го зенитного украинского ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника уничтожил российский дрон-камикадзе типа «Шахед» во время одной из атак противника.

Так украинские защитники обнаружили вражеский беспилотник, который направлялся для нанесения удара по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, после чего оперативно подняли в воздух дрон-перехватчик.

В результате мастерского перехвата российский «Шахед» был уничтожен и взорвался в воздухе.

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