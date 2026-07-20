В США задержали приезжавших на экономический форум Путина блогеров-женоненавистников 20.07.2026, 8:34

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Эндрю Тейта и его брата Тристана встречают в России

Их обвинили в изнасилованиях и торговле людьми.

В Майами задержали скандально известных блогеров — Эндрю Тейта и его брат Тристана. Британские власти требуют их экстрадиции по обвинениям в изнасилованиях, торговле людьми и распространении экстремальной порнографии. Как сообщает The Guardian, братья были задержаны 18 июля Службой судебных приставов США на основании засекреченного ордера. Задержание произошло возле спорткомплекса Джеймса Найта, где Эндрю Тейт — профессиональный кикбоксер — собирался провести турнир по боям на кулаках. Ожидается, что в начале следующей недели они предстанут перед федеральным судом в Майами. В прошлом месяце братья приезжали на Петербургский международный экономический форум, где их встречали хлебом-солью под исполнение казачьим ансамблем песни «Матушка» Татьяны Куртуковой, вспоминает The Moscow Times.

Общее число обвинений против братьев в Великобритании, по данным полиции Бедфордшира, составляет 59: 42 против Эндрю и 17 против Тристана. В Королевской прокуратуре уточнили, что Эндрю Тейту предъявлены 7 обвинений в изнасилованиях, 3 — в организации или содействии торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, 3 — в причинении телесных повреждений и 19 — в преступлениях, связанных с непристойными изображениями ребенка и экстремальной порнографией. Тристану Тейту вменяют 2 изнасилования, 1 — сексуальное насилие и 3 — организацию или содействие торговле людьми. Преступления, как отмечается, были совершены в период с июля 2010 года по август 2017 года. Минюст США подтвердил, что Тейтов задержали в рамках процедуры экстрадиции по запросу Лондона.

Это не первый арест братьев: в конце 2022 года их задерживали в Румынии по аналогичным обвинениям, однако в 2024 году суд вернул дело прокурорам из-за процессуальных нарушений. До января 2025 года им было запрещено покидать страну, но затем румынские власти внезапно сняли ограничение. Как писала Financial Times, этого требовала администрация Дональда Трампа, которого активно поддерживает Эндрю. После этого братья смогли улететь в США, однако расследование против них продолжилось.

Эндрю Тейт — один из главных идеологов англоязычной «маносферы», известный агрессивными женоненавистническими высказываниями. Он утверждал, что женщины «принадлежат» мужчинам, что жертвы изнасилований несут за это «некоторую ответственность». В одном из подкастов он рассказывал, как избил женщину и сломал ей челюсть, добавив, что ему это «сошло с рук». Его аккаунты были заблокированы в Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. В Twitter (ныне X) также забанили блогера, но Илон Маск вернул ему аккаунт — сейчас там почти 11 млн подписчиков.

Помимо братьев Тейт, в этом году на ПМЭФ приезжали и другие скандально известные иностранцы. Среди них — бывший морпех США и экс-инспектор ООН в Ираке Скотт Риттер, осуждённый в 2011 году на два с половиной года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, выдававшей себя за 15-летнюю девочку. После освобождения он неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями, а в рамках форума, среди прочего, утверждал, что Европа «должна либо добровольно, либо принудительно прекратить свою агрессивную политику в отношении России», а европейская политика «препятствует разрешению конфликта в Украине». Также в числе гостей была ультраправая активистка Кэндис Оуэнс, известная конспирологическими теориями о том, что Брижит Макрон — трансгендерная женщина, а американцы никогда не были на Луне. На форуме она выступила на сессии о «традиционных семейных ценностях».

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