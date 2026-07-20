Ученые раскрыли секрет сверхчувствительного слуха слонов 20.07.2026, 8:39

Эти животные слышат друг друга на расстоянии до 5 километров.

Группа американских ученых выяснила, почему слоны так хорошо улавливают колебания почвы: дело в размере косточек среднего уха и особой мышце, пишет New Voice.

Слоны общаются друг с другом с помощью звуков, распространяющихся по воздуху, и слышат друг друга на расстоянии до 5 километров. Однако у них есть и второй канал связи — сейсмические волны, проходящие сквозь землю. Вибрация передается от ступней через ноги и далее по костям черепа прямо во внутреннее ухо, благодаря чему слоны улавливают такие сигналы на расстоянии 10 и более километров. Этот механизм называют костной проводимостью.

Чтобы разобраться в его природе, ученые работали с височными костями — участком черепа, где расположены среднее и внутреннее ухо. Образцы были взяты у умерших слонов и людей-доноров. Кости закрепили на устройстве, имитирующем прохождение звука сквозь тело, а лазерный луч фиксировал смещение светоотражающих меток на ушных костях в ответ на различные частоты.

Выяснилось, что слуховые косточки слона лучше всего вибрируют на частоте около 400 Гц, а человеческие — примерно на 1,2 кГц. На частотах ниже этих значений стремя слона — маленькая косточка, передающая колебания во внутреннее ухо, — двигалось в три-четыре раза активнее, чем у человека; это означает, что к улитке поступало больше вибраций.

Причина такой чувствительности к низким частотам, вероятнее всего, чисто анатомическая. Слуховые косточки среднего уха у слонов в девять раз тяжелее, а барабанные перепонки — в семь раз больше, чем у человека.

«Благодаря размеру уха слоны лучше передают низкочастотные звуки к улитке. Специализация же возникает потому, что улитка адаптируется к этому усиленному потоку и генерирует нейронные сигналы, которые мозг использует для общения», — пояснил старший автор исследования, доцент кафедры отоларингологии Гарвардской медицинской школы Сунил Пуриа.

Еще одно преимущество слонов — способность произвольно закрывать ушной канал, которой лишены люди. При восприятии частот около 200 Гц и ниже слон может сокращать мышцу, перекрывающую канал. Эффект напоминает использование берушей человеком.

Пуриа отметил, что сами слоны издают инфразвуковые сигналы в диапазоне от 10 до 20 Гц: «По нашим оценкам, способность закрывать ушные каналы могла бы усиливать их слух, основанный на костной проводимости, до 30 раз при восприятии этих инфразвуковых частот».

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