Футболист сборной Аргентины отказался жать руку Трампу 20.07.2026, 9:05

Видеофакт.

В рамках финала чемпионата мира-2026 сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины - 1:0.

Защитник аргентинской сборной Кристиан Ромеро отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу после финала.

Во время церемонии награждения Трамп вручал медали игрокам обеих команд. Когда очередь дошла до Ромеро, то защитник прошел мимо президента США, не пожав ему руку.

Cristian Romero airing Trump.



Fair play.



pic.twitter.com/hn1jok7jUR — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Напомним, с Трампом связан громкий скандал на ЧМ по футболу. Президент США позвонил президенту ФИФА, чтобы отменить красную карточку американского футболиста.

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