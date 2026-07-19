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Зеленский сделал важное заявление после длительных разговоров с военным командованием

  • 19.07.2026, 17:00
Зеленский сделал важное заявление после длительных разговоров с военным командованием
Владимир Зеленский

У военных лидеров уже есть четкий план действий.

Проведен ряд длительных разговоров с военным командованием по ситуации на фронте и обеспечению армии. Уже завтра ожидаются ключевые переговоры, которые определят дальнейшие шаги Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что воскресенье оказалось днем очень продолжительных и детальных разговоров с военными лидерами.

В частности, речь шла о текущей ситуации на передовой и обеспечении защитников всем необходимым.

«Сегодня были очень длительные, детальные разговоры с командующими. И по фронту - ситуации сейчас, всех направлений. Обязательно - по обеспечению. Того, что есть, и того, что поставляется партнерами», - подчеркнул президент.

По его словам, по итогам этих встреч уже сформирован четкий план действий на ближайшие дни.

Особое внимание лидер страны обратил на подготовку к завтрашним событиям.

- Завтра будут ключевые разговоры. Очень важные. Решения, которые нужны Украине, - подытожил Зеленский.

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