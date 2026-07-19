Зеленский сделал важное заявление после длительных разговоров с военным командованием
- 19.07.2026, 17:00
У военных лидеров уже есть четкий план действий.
Проведен ряд длительных разговоров с военным командованием по ситуации на фронте и обеспечению армии. Уже завтра ожидаются ключевые переговоры, которые определят дальнейшие шаги Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства отметил, что воскресенье оказалось днем очень продолжительных и детальных разговоров с военными лидерами.
В частности, речь шла о текущей ситуации на передовой и обеспечении защитников всем необходимым.
«Сегодня были очень длительные, детальные разговоры с командующими. И по фронту - ситуации сейчас, всех направлений. Обязательно - по обеспечению. Того, что есть, и того, что поставляется партнерами», - подчеркнул президент.
По его словам, по итогам этих встреч уже сформирован четкий план действий на ближайшие дни.
Особое внимание лидер страны обратил на подготовку к завтрашним событиям.
- Завтра будут ключевые разговоры. Очень важные. Решения, которые нужны Украине, - подытожил Зеленский.