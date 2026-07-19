В Сети показали уничтоженный российский стратегический бомбардировщик Ту-95 19.07.2026, 13:44

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Фотофакт.

В Сети появился спутниковый снимок, как заявляется, российского самолета Ту-95МС, уничтоженного в ночь на 16 июля на аэродроме «Энгельс-2» в Саратовской области РФ.

Соответствующее фото в воскресенье, 19 июля, опубликовал ресурс AviVector.

В описании к снимку отмечается, что на нем запечатлены последствия удара по аэродрому Энгельс и уничтоженный бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силами Службы безопасности Украины (СБУ) в российском городе Энгельс был уничтожен военный самолет Ту-95, который использовался для ракетных ударов РФ по Украине.

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