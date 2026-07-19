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Офицер Сил обороны Украины жестко обратился к российским элитам

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  • 19.07.2026, 17:19
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Офицер Сил обороны Украины жестко обратился к российским элитам
Андрей Коваленко

У России нет будущего.

Вместо мира Москва выбрала продолжение войны на истощение. Об этом сегодня, 19 июля, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, российским элитам следует понимать, что для них эта война лишь усугубит ситуацию, поэтому стоит менять власть в России и начинать диалог о мире.

«Именно Россия выбрала продолжение войны вместо мира, именно Москва хочет вести войну на истощение, и именно Путин уже не видит ничего, кроме войны, ослепленный ненавистью и идеями Кириенко и Герасимова. Мы выстоим, но российским элитам стоит понимать: для них эта война лишь ухудшит ситуацию. Нужно смещать Путина, менять режим, выходить на диалог о мире. С Путиным у России в ее нынешнем виде будущего не будет», — заявил Андрей Коваленко.

Также он посоветовал гражданам России призывного возраста покинуть страну до сентября, поскольку в РФ может начаться тотальная мобилизация.

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