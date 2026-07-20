Белоруска заработала 600 рублей на чернике и грибах 2 20.07.2026, 8:13

Середина июля — пик сезона сбора черники, лисичек и первых подосиновиков.

В разгар сезона черники и грибов некоторые белорусы зарабатывают на походах в лес сотни рублей. В потребкооперации принимают не только дикорастущие ягоды и грибы, но и излишки овощей и фруктов с приусадебных участков, сообщает гостелеканал СТВ.

Середина июля — пик сезона сбора черники, лисичек и первых подосиновиков. Для многих жителей Беларуси походы в лес становятся не только отдыхом, но и дополнительным источником дохода.

Так, жительница Белыничского района Наталья Клепенкова уже более 20 лет занимается сбором лесных даров. В нынешнем сезоне, который начался в конце июня, она ходит в лес практически каждый день — утром и вечером. По ее словам, с начала сезона ей удалось заработать около 600 рублей.

«Главный аргумент — это гроши. Когда приезжают некоторые и говорят: „Я иду в лес отдыхать“. Нет, неправда, отдыха тут никакого нет, потому что есть азарт. У тебя мысль: я вчера заработала 100 рублей, сегодня должна заработать 110», — рассказала женщина.

Собранные ягоды и грибы она сдает в приемозаготовительный пункт местного магазина. За ведро черники весом чуть более пяти килограммов можно выручить около 52 рублей.

Кроме лесных даров, заготовительные пункты принимают и продукцию с приусадебных участков. Сейчас жители активно сдают смородину, а также чеснок. В ближайшее время начнется прием кабачков, картофеля, огурцов, томатов, перца и другой овощной продукции.

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