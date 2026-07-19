ВСУ создают «килзону» на границе с Беларусью
- 19.07.2026, 18:08
Особое внимание уделяется речным островам.
Украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси и строят мощную линию обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Военнослужащие ГНСУ создают на северных рубежах так называемую «килзону» для эффективного уничтожения противника в случае попытки прорыва. Теперь оборонные позиции усиливают сразу несколькими типами инженерных сооружений.
Пограничники обустраивают:
- противотанковые рвы
- несколькоуровневые заграждения из колючей проволоки
- ряды бетонных «зубов дракона».
Такой комплекс оборонных сооружений является лишь частью масштабных фортификаций, разворачивающихся на северной границе для остановки возможной агрессии.
Особое внимание военные уделяют водным рубежам. В приграничных районах продолжаются оборонные мероприятия на днепровских островах, где также фиксируется определенная активность и ведется постоянное наблюдение за действиями со стороны Беларуси.
Ситуация находится под полным контролем сил обороны Украины.