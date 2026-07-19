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ВСУ создают «килзону» на границе с Беларусью

  • 19.07.2026, 18:08
ВСУ создают «килзону» на границе с Беларусью
Фото: граница с Беларусью (Getty Images)

Особое внимание уделяется речным островам.

Украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси и строят мощную линию обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Военнослужащие ГНСУ создают на северных рубежах так называемую «килзону» для эффективного уничтожения противника в случае попытки прорыва. Теперь оборонные позиции усиливают сразу несколькими типами инженерных сооружений.

Пограничники обустраивают:

- противотанковые рвы

- несколькоуровневые заграждения из колючей проволоки

- ряды бетонных «зубов дракона».

Такой комплекс оборонных сооружений является лишь частью масштабных фортификаций, разворачивающихся на северной границе для остановки возможной агрессии.

Особое внимание военные уделяют водным рубежам. В приграничных районах продолжаются оборонные мероприятия на днепровских островах, где также фиксируется определенная активность и ведется постоянное наблюдение за действиями со стороны Беларуси.

Ситуация находится под полным контролем сил обороны Украины.

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