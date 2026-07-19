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«Неужели нельзя честно взвесить арбуз?»

  • 19.07.2026, 20:05
«Неужели нельзя честно взвесить арбуз?»

Минчанка столкнулась с обманом на Комаровском рынке.

Подробности пользовательница Threads под ником nzhukowa рассказала в соцсети.

«Как же надоели продавцы арбузов на «Комаровке! – пишет она. - Нет никакого желания туда ездить, потому что каждый раз тебя обязательно обманут. Сколько бы не завесила половина арбуза, она всегда будет стоить 40 рублей, нигде нет ценников, идешь как дурачок с этим дурацким арбузом и думаешь: ну как так можно?

В прошлый раз купили половинку арбуза на 8 кг почти, отдали 40 рублей, в этот раз купили половинку арбуза весом 5,5 кг, отдали 40 рублей со скидкой, было 43 сначала озвучено».

Пользователи ответили автору поста, что обман и обвес на Комаровском рынке уже давно никого не удивляют

«На «Комаровку» принципиально не ездим», - написал один из комментаторов.

Минчанке также посоветовали воспользоваться контрольными весами.

«Я постеснялась бы вернуться назад к «нерусским» мужикам и что-то предъявить, понимаю, что нужно отстаивать свои права, но неужели нельзя изначально честно взвесить арбуз», - ответила она.

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