Эксперт назвал момент, когда Путин полностью утратит свою власть 19.07.2026, 16:49

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ФОТО: GETTY IMAGES

«Голый царь» никому не нужен.

Когда логистические цепочки, связывающие Россию с Крымом, будут полностью взяты под контроль Силами обороны Украины, тогда оккупантам придется или сдаваться, или бежать, что приведет к утрате контроля над полуостровом, сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. Потеря Крыма приведет к падению путинского режима, поэтому так важно, чтобы Россия потеряла контроль над этой территорией.

Об этом Владимир Огрызко рассказал в эфире ток-шоу «Говорить великий Львів» на YouTube.

- Под огневой контроль взято так называемую дорогу «Новороссия», которая ведет в Крым, и под огневой контроль взято все вокруг Крыма, включая Азовское море. Что это значит с практической точки зрения? Это значит, что Крым через какой-то период времени, и этот период времени. по моему мнению, будет очень коротким, может потерять возможность получать все необходимое для жизнедеятельности и для того, чтобы оккупационные войска могли вести свою бандитскую работу, - высказал мнение украинский дипломат.

При этом Огрызко отметил: «Что происходит, когда цепочки перерываются? Тогда у контингента остается два варианта: либо поднимать белый флаг, либо оставлять территорию, потому что пребывать там физически будет невозможно. Если это произойдет, то тогда Крым падет. Что такое Крым для повернутых на дополнительной хромосоме, мы знаем. Для них это сакральная потеря. После сакральной потери начинается цепная реакция потери власти Путиным и его командой, потому что «голый царь» никому не нужен».

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