Зеленский согласовал с Драпатым и Хмарой новые цели для ударов по РФ 26.07.2026, 18:37

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские дроны уже достигают целей в Уральском регионе и Сибири.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием, посвященное применению украинских дальнобойных средств поражения. По его итогам были обновлены приоритетные цели для ударов и согласовано продолжение соответствующей программы.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, реализация плана дальнобойных ударов продолжается в соответствии с определенными приоритетами. Он отметил, что дальность поражения уже превысила 3 тысячи километров, а Украина продолжает наращивать возможности для нанесения ударов на еще больших расстояниях.

«Наличие стратегической глубины тыла, долгое время являвшейся российским преимуществом, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой, поскольку мажоритарная доля российской ПВО собрана вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга», — заявил президент.

Зеленский добавил, что украинские беспилотники уже способны достигать целей в Уральском регионе, Сибири и других удаленных от Москвы районах России.

По его данным, с начала реализации программы дальнобойных ударов в этом году украинские силы выполнили более тысячи огневых задач. Среди пораженных целей — нефтяные объекты, предприятия военной промышленности и ключевые элементы российской логистической инфраструктуры.

По итогам совещания был обновлен перечень приоритетных целей. Как подчеркнул президент, главным критерием остается реальное влияние на способность России продолжать войну.

«Главная цель — чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии из-за усложнения производства компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь и возвращения этой войны в родную гавань», — отметил Зеленский.

Глава государства также заявил, что Украина уже передала российскому руководству все необходимые предложения по завершению войны на условиях «достойного мира».

«Все партнеры знают, что нужно. Наша точность эффективно работает на создание условий для реальной дипломатии», — подчеркнул президент.

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