Пашинян умножает страхи Лукашенко 1 Вячеслав Коростень

9.06.2026, 15:31

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Последние сателлиты рвут с Кремлем.

В Армении прошли парламентские выборы, уверенную победу на которых одерживает партия действущего премьера Никола Пашиняна. Это волеизъявление называют судьбоносным, так как незадолго до него Ереван совершил стратегический разворот в сторону Запада. Таким итогам голосования не обрадовались не только в Кремле, но и в Минске.

Армяне 7 июня голосовали не просто за новое правительство — они выбирали вектор дальнейшего развития своей страны. Как и в Молдове в сентябре 2025-го, вопрос стоял ребром: ты за евроинтеграцию или за курс в кильватере Москвы? Как и в Молдове, армянское общество определилось твердо.

Возглавляемая Пашиняном партия «Гражданский договор» набирает почти 50% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Главная оппозиционная сила — блок «Сильная Армения» во главе с пророссийским бизнесменом Самвелом Карапетяном — показывает результат в районе 23%. На третьем с показателем около 10% еще одна оппозиционная сила — блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.

Подсчет голосов еще продолжается, но сомнений в результатах уже нет. Пашинян выступил на пресс-конференции, заявив о своей победе. По его уверениям, Армения продолжит движение в сторону Евросоюза.

При этом премьер-министр сделал традиционную примирительную оговорку, ориентированную на Восток: «Мы также продолжим свое участие и членство в Евразийском экономическом союзе, продолжим развивать отношения с Россией и другими странами — членами ЕАЭС».

Вряд ли этот реверанс впечатлит кого-то в Кремле. Там считают, что Ереван отворачивается от постсоветских интеграционных структур, и, разумеется, сильно этому не рады. Кажется, президент РФ Владимир Путин «теряет» очередную страну на просторах бывшего СССР.

Схожие чувства по этому поводу испытывает и сильно привязанный к Москве Александр Лукашенко.

Ереван не испугался рисков

Долгое время считалось, что Армения слишком уязвима перед внешними угрозами, чтобы сделать разворот на Запад. У страны нет общих границ с государствами Евросоюза. Ее окружают, мягко говоря, не слишком дружественные Азербайджан и Турция, авторитарный союзник РФ Иран и с некоторых пор вполне пророссийская Грузия.

В 2023 году Ереван окончательно проиграл Баку битву за Нагорный Карабах, в результате чего спорные территории перешли Азербайджану, а в страну хлынуло более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

Это пошатнуло внутриполитические позиции Пашиняна, который рассчитывал защитить карабахские территории с помощью ОДКБ, но так и не дождался помощи. Однако встряска, как видим, в итоге пошла на пользу действующей армянской власти, ныне празднующей электоральный триумф.

У победы партии «Гражданский договор» много слагаемых, и лучше всего о них расскажут армянские политологи. С далекой белорусской колокольни достаточно указать лишь на несколько факторов, сыгравших на руку нынешнему премьеру.

Во-первых, экономика Армении за последние годы сделала широкий шаг вперед — помогли, как считается, нейтралитет в санкционной политике, массовая релокация в страну российских специалистов и капитала, а также разогнавшие внутренний спрос инвестиции.

Во-вторых, потеря Нагорного Карабаха открыла многим глаза на Россию — и, соответственно, на промосковских кандидатов на выборах. В-третьих, именно геополитический подтекст — выбор между демократическим Западом и авторитарным Востоком — подстегнул явку, обеспечив Пашиняну эффектный финишный рывок в гонке за власть.

Несмотря на риски, власти в Ереване решились открыто заявить о намерении сближаться с ЕС. Смелости придала поддержка западных лидеров, включая президента США Дональда Трампа. Не отпугнули угрозы Москвы, которая имеет не только военную базу в Гюмри, но и мощные рычаги влияния на армянскую экономику.

В результате ставка сыграла. Пашинян назвал свою победу на выборах «исторической» и пообещал стране развитие и «длительный институциональный мир».

Путин запрещал коньяк, «младший брат» бросался словами

В Армении, прямо скажем, неидеальная демократия. Оппозиция обвиняет власть в преследованиях оппонентов, в стране заводятся уголовные дела, в которых можно усмотреть политический подтекст, упомянутый выше лидер «Сильной Армении» Карапетян прямо в день выборов оставался под домашним арестом за «призывы к захвату власти».

В минувшем году подобные упреки звучали и в адрес президента Молдовы Майи Санду. Основанная ей партия «Действие и солидарность» выиграла выборы с результатом свыше 50% также на фоне «подморозки» прокремлевских конкурентов. Однако на фоне полыхающей посреди Европы войны в регионе как будто существует некий консенсус: в отношении ставленников Москвы, играющей против правил, можно действовать жестче, демократическое будущее стоит того.

Тем не менее выборы в Армении и Молдове проводятся открыто и прозрачно, на конкурентной основе — по таким стандартам, какие Лукашенко и Путину могут привидеться разве что в страшном сне. Это-то — в числе прочего — и не нравится правителям в РФ и Беларуси, которые вовсе не удосуживаются считать голоса избирателей, а альтернативных претендентов на власть привыкли упаковывать в тюрьму на сталинские сроки.

В армянские выборы Кремль вложился традиционно: не только поддерживал оппозиционные блоки, но и пытался покачнуть ситуацию внутри страны.

Сочинив на коленке различные «фитосанитарные» предлоги, РФ в лучших своих традициях запретила ввоз из Армении коньяков, цветов, минеральной воды «Джермук» и целой линейки продовольственных товаров. Кроме этого, Путин дал понять, что Ереван в случае проевропейского выбора может остаться без дешевых российских энергоносителей — из-за этого страна якобы потеряет 14% ВВП. И наконец хозяин Кремля чуть ли не пригрозил Армении войной, мол, «кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС».

Давно рассорившийся с Пашиняном Лукашенко не может запретить продажу в Беларуси коньяка «Арарат» — это выглядело бы смешно и глупо — поэтому перед выборами в Армении он традиционно оказывал «старшему брату» вербальную поддержку. Творчески развивая путинские мысли, политик заявил, имея в виду возможный выход кавказской страны из постсоветских союзных структур: «Армянам надо быть очень аккуратными, <…> чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине».

Пашинян в заочных дискуссиях с белорусским автократом с некоторых пор в карман не лезет. На его предвыборные «предостережения» армянский премьер ответил коротко: «Мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом».

Аналогично отверг он и угрозы повторения украинского сценария. «Знаете, это несерьезно», — не слишком дипломатично отмахнулся глава армянского правительства.

Пашинян принимает поздравления, в Минске хранят молчание

Многие эксперты теперь сходятся на нехитрой мысли: вслед за Молдовой с российской орбиты сходит и Армения. Еще вчера такая дружественная, имеющая членство в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Настолько зависимая, как казалось, от покровительства Москвы в своем легковоспламеняющемся регионе.

Конечно, до ЕС Еревану еще очень далеко. Мало сказать, что у страны сегодня нет статуса кандидата на вступление — не прописана даже пошаговая стратегия движения в этом направлении. И выходе из ЕАЭС речи пока не идет, как и о проведении соответствующего референдума.

Пока Пашинян говорит лишь о дальнейших реформах ради проевропейского будущего, но и этого достаточно, чтобы пенять России в связи с потерей очередного номинального союзника.

Все это не может нравиться Лукашенко. Его геополитическая риторика на различных региональных площадках часто сводится к призывам «держаться вместе». Мол, мы такие хорошие и близкие, раньше дружили взасос в СССР, теперь нужно греть друг друга под зонтиком ЕАЭС или СНГ. Кому мы нужны в этом безумном мире? Перестанем быть в одном окопе, в едином обозе — проклятый «коллективный Запад» передушит нас поодиночке.

В Ереване эти слова уже давно не воспринимаются всерьез. Там интереснее обсуждать с Брюсселем введение безвиза для поездок в Евросоюз, проводить первый в истории саммит Армения — ЕС, куда запросто можно пригласить не только главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона, но и Светлану Тихановскую.

Но самое интересное, что «объединительные» нарративы Лукашенко вряд ли сильно впечатляют и руководителей других стран «Содружества». Они понимают, что за словами минского правителя стоит не столько ностальгия по былой советской общности, сколько опасения остаться совсем уж одиноким в стальных объятиях Кремля.

У Лукашенко альтернативные мосты сожжены с 2020-го, тогда как другие бывшие республики сохраняют достаточно пространства для различных геополитичекских маневров. Пространство это они берегут. Недаром на недавний парад в Москву по случаю 9 мая, кроме белорусского властителя, доехали только президенты Казахстана Касым-Жамарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Да и то в первоначальных списках участников их не было.

Токаев уже поздравил Пашиняна с победой на выборах. Мирзиёев, видимо, сделает это позже. Итоги выборов в Армении приветствовали лидеры ЕС и европейских стран, президент Украины Владимир Зеленский и другие легитимные политики.

Лукашенко и Путин пока молчат.

Вячеслав Коростень, «Позiрк»

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