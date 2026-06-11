По Глубокому гулял медвежонок

По Глубокому гулял медвежонок3
- 11.06.2026, 10:12
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Пришел за сгущенкой?
Вечером 9 июня медвежонок гулял прямо по проезжей части города Глубокое. Видео, на котором видно, как животное идет по дороге, а затем его начинает «вытеснять» автомобиль, выложили в Instagram.
Девушка, которая разместила ролик у себя на странице, утверждает, что медведя удалось заснять одной из местных жительниц.
«Видео увидела у девушки из нашего города, это ее реальное видео. Снято оно на остановке, где находится школа! Рядом профлицей, центр города и гуляющая молодежь! Это страшно!» — отмечает автор публикации.
Впрочем, мнения относительно медвежонка и его прогулки по городу у комментаторов поста разные. Кто-то напуган ситуацией, а кому-то, наоборот, жалко зверя.
— Это молодой медведь, вышел к людям, потому что не хватает пищи в лесу и потому что лес вырубают. .Загоняют зверя машинами, пугают, так нельзя, надо, наоборот, дать ему возможность уйти.
— Бедные животные....человек вытеснил всех из лесов.
— Понятное дело, что животных очень жаль. Но не дай бог случится беда с кем-то близким — жалеть их так не будут. Очень часто они стали появляться на людях!
— Бедный, напуган! Людям нужно быть осторожными.
Есть и те, кто считает, что водитель машины, начав «преследовать» животное, поступил неправильно:
— Обалдеть! А вот зачем его машиной так зажимать и пугать? Неизвестно что испуганный делать будет, а там люди.
— Не надо преследовать животное таким способом, вызвать милицию — и они сами его сопроводят.
Без юмора тоже не обошлось:
— Мишка спрашивает, как на Минск проехать.
— В школу идет.
— За сгущенкой пришел.