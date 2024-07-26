The WSJ: Безудержная инфляция стала проблемой для Путина 26.07.2024, 22:27

1,310

В России ситуация с ценами становится все сложнее.

В связи с тем, что Россия продолжает вести войну в Украине, она также сталкивается с проблемами внутри страны - инфляцией. В прошлом году Центральный банк России удвоил ключевую процентную ставку в попытке контролировать цены.

Однако инфляция продолжает расти и в этом месяце составила 9%. Подорожали товары и услуги в различных отраслях: от картофеля (рост 91% в этом году) до перелетов эконом-классом (рост на 35%), пишет The Wall Street.

В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку - на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Инфляция стала характерной чертой российской военной экономики. К росту цен привели увеличение военных расходов, а также рекордная нехватка рабочей силы, поскольку одни мужчины трудоспособного возраста уходят на фронт, а другие бегут из страны. Новые санкции США затруднили международные платежи и привели к увеличили издержки импортеров.

И хотя цены поднимаются недостаточно быстро, чтобы вызвать экономический кризис или социальные волнения, они являются признаком растущего дисбаланса в экономике. Ускорение инфляции также означает, что военный конфликт будет обходиться России всё дороже.

«В борьбе с инфляцией у российских властей нет хороших вариантов - они не могут остановить войну, они не могут решить проблему занятости и прекратить повышать зарплату населению. Пока продолжается война, инфляция будет оставаться высокой», - указала бывший экономист Центрального банка России и научный сотрудник центра Карнеги Александра Прокопенко.

В четверг Кремль заявил, что работает над принятием мер по сдерживанию цен, поскольку «определенные инфляционные процессы вызывают озабоченность правительства и центрального банка».

Первые месяцы боевых действий в Украине вызвали рецессию в российской экономике, однако она быстро восстановилась - государство и компании нашли способы, как обойти западные санкции. В то же время в экономике начались более масштабные преобразования. Правительство вернулось к военным расходам советского образца, которые составляют около 7% от ВВП. Сегодня военные расходы в России стали основным фактором экономического роста.

Заводы, производящие танки, беспилотники и амуницию для солдат, работают в несколько смен семь дней в неделю. В мае Владимир Путин назначил нового министра обороны Андрея Белоусова, макроэкономиста и сторонника госвмешательства в экономику. По мнению экономистов, это назначение подтверждает то, что экономика и война теперь тесно связаны.

С декабря прошлого года Центральный банк удерживал базовую ставку на уровне 16%, но это практически не повлияло на замедление инфляции. Кроме того, правительство РФ в этом месяце отменило льготную ипотеку под 8%. По мнению экспертов, эта программа способствовала раздуванию пузыря на рынке недвижимости. В недавнем отчете аналитики J.P. Morgan отметили, что жесткая денежно-кредитной политика в России «остается загадочным явлением».

«Происходящие процессы явно демонстрируют ограниченность денежно-кредитной политики в условиях увеличения госрасходов и сложной ситуации на рынке труда. Центральный банк не может повлиять на налогово-бюджетную политику и бессилен в отношении к демографию», - отметил экономист Венского института международных экономических исследований (WIIW) Василий Астров.

В недавнем отчете Центральный банк признал, что для снижения инфляции потребуется гораздо больше времени, чем изначально предполагалось. Рост цен наглядно показывает Индекс борща. Для расчета берутся такие популярные продукты, как свекла, сметана, мясо. По сравнению с прошлым годом индекс борща вырос на 26%.

У россиян инфляция вызывает воспоминания об экономическом кризисе 1990-х годов. Многие ограничили себя в расходах, отказались от поездок во время отпусков. Другие вступили в сообщества в Telegram и делятся советами о том, где найти выгодные предложения.

Нехватку рабочей силы усугубляет демографическая яма в стране. По данным Центрального банка, компаниям не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих. Оборонный сектор за последние 18 месяцев привлек более полумиллиона работников из гражданского сектора. Но несмотря на это, предприятиям ОПК сегодня не хватает примерно 160 тыс. специалистов.

Из-за санкций США страдают и российские импортеры. В последние месяцы существенно сократился китайский экспорт. Замедлилась и торговля Турции с Россией под давлением санкций.

«Обычно Россия и ее партнеры находили способы обойти санкции. Но долго это не будет повторяться, так как США не остановятся. В конечном итоге расплачиваться за это придется российским потребителям и предприятиям», - сказал Астров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com