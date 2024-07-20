Лукашенко заявил о войне и мобилизации 6 20.07.2024, 9:07

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Диктатор приказал отправить туда политзаключенных.

Александр Лукашенко на селекторном совещании заявил, что обсудил с главой МВД Кубраковым отправку заключенных на ликвидацию последствий урагана, который в выходные пронесся над страной.

По словам диктатора, необходимо в целом мобилизовывать население и специалистов для ликвидации последствий стихии.

«Отговорки типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные президента на местах, принимайте решительные действия. Это равносильно войне. Только без стрельбы. Мобилизовывайте население», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что привлекать к работам будут также и тех, кто отбывает наказание:

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится. У нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемых политзаключенных. Туда, на просеку, помогите стране», — заявил диктатор.

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