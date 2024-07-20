закрыть
20 июля 2024, суббота, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко заявил о войне и мобилизации

6
  • 20.07.2024, 9:07
  • 8,586
Лукашенко заявил о войне и мобилизации

Диктатор приказал отправить туда политзаключенных.

Александр Лукашенко на селекторном совещании заявил, что обсудил с главой МВД Кубраковым отправку заключенных на ликвидацию последствий урагана, который в выходные пронесся над страной.

По словам диктатора, необходимо в целом мобилизовывать население и специалистов для ликвидации последствий стихии.

«Отговорки типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные президента на местах, принимайте решительные действия. Это равносильно войне. Только без стрельбы. Мобилизовывайте население», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что привлекать к работам будут также и тех, кто отбывает наказание:

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится. У нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемых политзаключенных. Туда, на просеку, помогите стране», — заявил диктатор.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников