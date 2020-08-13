С самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности (Онлайн) 18 13.08.2020, 8:41

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Фото: ТК / Belsat.eu

Вставай, страна свободная!

В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, Лукашенко набрал лишь 13,7%.

9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. 10 августа белорусы продолжили протестовать. 11 августа по всей стране началась Всебелорусская забастовка, а в 19:00, откликнувшись на призыв ряда Telegram-каналов, белорусы вышли на улицы своих городов. Вчера по всей Беларуси прошли цепи солидарности и акции протеста.

Сегодня с самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности. Акции протеста проходят по всей стране.

10:06 Люди идут маршем по Грушевке.

10:05 Возле знаменитого зубра в Малиновке лежит множество белых цветов.

10:04 А на Пушкинской сейчас так!

10:03 Известная актриса Саша Бортич вышла к посольству Беларуси в Москве.

10:01 Люди идут маршем по проспекту Дзержинского.

9:30 В Кунцевщине живая цепь становится все больше.

9:25 Посмотрите, какая атмосфера возле метро Академия Наук! Участвуют врачи 1-й клинической больницы.

9:17 Цепь на Академии Наук становится все длиннее.

9:15 Акция проходит возле Зубра в Минске.

9:14 Во многих точках Минска начинается движение колонн.

9:10 На Академии Наук людей становится все больше.

9:09 Медики 1-ой минской больницы стали в цепь солидарности.

9:07 Девушки с цветами идут сейчас маршем по Минску.

9:06 Минск, около Камвольньного комбината с самого утра идет акция солидарности.

8:57 Еще одна живая цепь в Минске. Машины сигналят в знак поддержки.

8:52 Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра «Октябрь».

8:50 Еще фото со станции метро Кунцевщина.

8:49 Академия наук, прямо сейчас.

8:47 Девушки с цветами снова вышли на минские улицы. Солидарность превыше всего.

8:46 Живая цепь возле кинотеатра Октябрь в Минске.

8:45 Улица Уманская в Минске сейчас.

8:44 Бодрое утро в Минске! Весь город гудит, люди выходят во многих районах.

8:42 Десятки людей с цветами вышли к станции метро Кунцевщина в Минске.