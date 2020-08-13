С самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности (Онлайн)18
- 13.08.2020, 8:41
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Вставай, страна свободная!
В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, Лукашенко набрал лишь 13,7%.
9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. 10 августа белорусы продолжили протестовать. 11 августа по всей стране началась Всебелорусская забастовка, а в 19:00, откликнувшись на призыв ряда Telegram-каналов, белорусы вышли на улицы своих городов. Вчера по всей Беларуси прошли цепи солидарности и акции протеста.
Сегодня с самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности. Акции протеста проходят по всей стране.
10:06 Люди идут маршем по Грушевке.
10:05 Возле знаменитого зубра в Малиновке лежит множество белых цветов.
10:04 А на Пушкинской сейчас так!
10:03 Известная актриса Саша Бортич вышла к посольству Беларуси в Москве.
10:01 Люди идут маршем по проспекту Дзержинского.
9:30 В Кунцевщине живая цепь становится все больше.
9:25 Посмотрите, какая атмосфера возле метро Академия Наук! Участвуют врачи 1-й клинической больницы.
9:17 Цепь на Академии Наук становится все длиннее.
9:15 Акция проходит возле Зубра в Минске.
9:14 Во многих точках Минска начинается движение колонн.
9:10 На Академии Наук людей становится все больше.
9:09 Медики 1-ой минской больницы стали в цепь солидарности.
9:07 Девушки с цветами идут сейчас маршем по Минску.
9:06 Минск, около Камвольньного комбината с самого утра идет акция солидарности.
8:57 Еще одна живая цепь в Минске. Машины сигналят в знак поддержки.
8:52 Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра «Октябрь».
8:50 Еще фото со станции метро Кунцевщина.
8:49 Академия наук, прямо сейчас.
8:47 Девушки с цветами снова вышли на минские улицы. Солидарность превыше всего.
8:46 Живая цепь возле кинотеатра Октябрь в Минске.
8:45 Улица Уманская в Минске сейчас.
8:44 Бодрое утро в Минске! Весь город гудит, люди выходят во многих районах.
8:42 Десятки людей с цветами вышли к станции метро Кунцевщина в Минске.