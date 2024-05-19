Гомельская таможня проверяет все посылки, которые приходят из РФ и других стран ЕАЭС 4 19.05.2024, 21:32

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Названа причина.

Гомельская таможня проверяет все посылки, которые приходят из РФ и других стран ЕАЭС, рассказал первый заместитель начальника Гомельской таможни Олег Паращенко в эфире регионального телевидения. По его словам, практически все посылки проходят через рентген, процедура была введена с конца 2023 года.

«С декабря 2023 года сотрудники Службы таможенного оформления аэропорта «Гомель» осуществляют контроль за посылками, прибывающими в адрес физических лиц. Цель контроля-выявление составных частей, самих беспилотных летательных аппаратов, других товаров, за перемещение которых через границу предусмотрена административная или уголовная ответственность», - описал Паращенко.

По его словам, сначала «анализируют данные» от того, кто отправляет посылку, после сканируют «все посылки при помощи рентгена», а те посылки, которые нельзя просвечивать «вскрывают и досматривают».