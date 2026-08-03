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Porsche доказала, что семейный кроссовер может быть быстрее суперкаров

  • 3.08.2026, 13:50
Porsche доказала, что семейный кроссовер может быть быстрее суперкаров
Фото: Porsche

Модель установила сразу несколько рекордов.

Электрический Porsche Cayenne Turbo Electric установил сразу несколько рекордов во время независимых испытаний, превзойдя не только другие мощные кроссоверы, но и ряд знаменитых суперкаров, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Флагманская версия модели с двумя электромоторами мощностью 1140 л. с. разогналась с 0 до 97 км/ч всего за 2,1 секунды, улучшив даже официальный прогноз Porsche в 2,4 секунды. Как отмечает издание, кроссовер оказался быстрее Rivian R1S, Lucid Gravity и Tesla Model X, а также на десятую долю секунды опередил Lamborghini Revuelto и Chevrolet Corvette ZR1.

Не менее впечатляющими оказались и другие результаты. До 161 км/ч автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, до 241 км/ч — за 10,1 секунды, а дистанцию 402 метра проходит за 9,5 секунды.

Несмотря на массу около 2700 кг, Cayenne Turbo Electric показал выдающееся торможение. Со скорости 113 км/ч он полностью остановился за 42,7 метра, что оказалось лучше результатов Porsche Cayenne Turbo GT и Lamborghini Urus Performante. Кроме того, автомобиль установил рекорд среди SUV по боковому ускорению — 1,05 g.

«Porsche вывела характеристики электрических SUV на новый уровень», — пишут авторы. Новинка сочетает экстремальную динамику с практичностью семейного кроссовера.

Стоимость Cayenne Turbo Electric в Европе начинается примерно от 163 тыс. долларов, а протестированный автомобиль с дополнительными опциями оценен почти в 195 тыс. долларов.

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