«Хочется, чтобы награда нашла своего героя»
- 3.08.2026, 11:19
С какой скоростью ехал этот BMW с красивым номером?
На трассе М3 (Минск — Витебск) водитель BMW с красивыми номерами иностранной регистрации разогнался всерьез. Можете попробовать рассчитать его скорость, но совершенно очевидно, что ехал он куда быстрее остального потока. Даже возникло опасение: не перепутал ли автомобилист трассу со взлетной полосой.
Видео Onlíner предоставил наш читатель. Сделано оно вчера на витебской трассе неподалеку от съезда на Логойск, автомобили двигались в направлении Минска.
— Хочется, чтобы награда нашла своего героя, — прокомментировал увиденное автор видео.
Недавно реконструированный участок трассы, ровное полотно — водителю BMW это явно пришлось по вкусу. Из левой полосы он нырнул в правую, но там тоже было занято, поэтому автомобилист продолжил движение по обочине, где, к слову, запросто мог кто-либо находиться после вынужденной остановки или могли ехать, например, велосипедисты.