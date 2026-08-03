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«Хочется, чтобы награда нашла своего героя»

  • 3.08.2026, 11:19
«Хочется, чтобы награда нашла своего героя»
иллюстративное фото

С какой скоростью ехал этот BMW с красивым номером?

На трассе М3 (Минск — Витебск) водитель BMW с красивыми номерами иностранной регистрации разогнался всерьез. Можете попробовать рассчитать его скорость, но совершенно очевидно, что ехал он куда быстрее остального потока. Даже возникло опасение: не перепутал ли автомобилист трассу со взлетной полосой.

Видео Onlíner предоставил наш читатель. Сделано оно вчера на витебской трассе неподалеку от съезда на Логойск, автомобили двигались в направлении Минска.

— Хочется, чтобы награда нашла своего героя, — прокомментировал увиденное автор видео.

Недавно реконструированный участок трассы, ровное полотно — водителю BMW это явно пришлось по вкусу. Из левой полосы он нырнул в правую, но там тоже было занято, поэтому автомобилист продолжил движение по обочине, где, к слову, запросто мог кто-либо находиться после вынужденной остановки или могли ехать, например, велосипедисты.

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