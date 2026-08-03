«Хочется, чтобы награда нашла своего героя» 3.08.2026, 11:19

иллюстративное фото

С какой скоростью ехал этот BMW с красивым номером?

На трассе М3 (Минск — Витебск) водитель BMW с красивыми номерами иностранной регистрации разогнался всерьез. Можете попробовать рассчитать его скорость, но совершенно очевидно, что ехал он куда быстрее остального потока. Даже возникло опасение: не перепутал ли автомобилист трассу со взлетной полосой.

Видео Onlíner предоставил наш читатель. Сделано оно вчера на витебской трассе неподалеку от съезда на Логойск, автомобили двигались в направлении Минска.

— Хочется, чтобы награда нашла своего героя, — прокомментировал увиденное автор видео.

Недавно реконструированный участок трассы, ровное полотно — водителю BMW это явно пришлось по вкусу. Из левой полосы он нырнул в правую, но там тоже было занято, поэтому автомобилист продолжил движение по обочине, где, к слову, запросто мог кто-либо находиться после вынужденной остановки или могли ехать, например, велосипедисты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com